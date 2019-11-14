Арахамия обещает ротации в комитетах, потому что некоторые "слуги" ленятся

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в комитетах Верховной Рады состоятся ротации, ибо некоторые нардепы от партии не работают, так как обещали.

Источник: заявление Арахамия в кулуарах парламента 14 ноября, "Укринформ"

Прямая речь: "Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания комитетов и занимают места.

Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова".

Детали: В частности, по словам Арахамии, Рада будет голосовать по отзыву главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, которого поймали на пикантной переписке с проститутками в сессионном зале.

Глава фракции предположил, что эти вопросы Рада может рассмотреть в пятницу, 15 ноября.

Напомним: