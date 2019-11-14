Арахамия обещает ротации в комитетах, потому что некоторые "слуги" ленятся

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Четверг, 14 ноября 2019, 16:11

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что в комитетах Верховной Рады состоятся ротации, ибо некоторые нардепы от партии не работают, так как обещали.

Источник: заявление Арахамия в кулуарах парламента 14 ноября, "Укринформ"

Прямая речь: "Для того, чтобы кого-то в комитете поменять, надо проголосовать в Раде. Но мы хотим еще несколько ротаций в комитетах сделать... У нас, например, есть люди, которые говорят, что они большие работники, но не посещают вообще заседания комитетов и занимают места.

Я считаю, что такие люди, которые много говорят, но немного работают, должны находиться в комитете свободы слова".

Детали: В частности, по словам Арахамии, Рада будет голосовать по отзыву главы Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко, которого поймали на пикантной переписке с проститутками в сессионном зале.

Глава фракции предположил, что эти вопросы Рада может рассмотреть в пятницу, 15 ноября.

Напомним: 

  • 30 октября журналисты сфотографировали в Верховной Раде, как Яременко, во время работы в сессионном зале, договаривается в сети знакомств о встрече за деньги.
  • Яременко написал в Facebook, что переписка сфабрикована специально для журналистов.
  • Впоследствии он удалил запись на странице-Facebook и попросил прощения у всех, кому создал проблемы своим поступком: "от жены и детей до фракции и президента".
  • Фракции "Голос", "Батькивщина" и "Европейская солидарность" призвали освободить нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко от должности главы комитета.
  • Яременко написал заявление о сложении полномочий председателя комитета. В то же время он заявил, что передаст заявление председателю Верховной Рады "только когда и если решение о моей отставке примет фракция партии Слуга народа".

Темы: Слуга народа Арахамия Верховная Рада комитеты


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