Парламент утвердил состав 23 комитетов ВР. Список и руководство

Верховная Рада IX созыва утвердила список руководителей, заместителей, секретарей и членов 23 комитетов нового парламента.

Соответствующее решение на заседании 29 августа поддержали 318 нардепов.

Рада пакетом приняла перечень комитетов - 23, с минимальным количеством нардепов 5, а максимальным - 34.

Отметим, что точный список комитетов и их количественный состав на сайте Верховной Рады еще не опубликовали. Рада приняла постановление без обсуждения, некоторые нардепы скандировали: "Позор", "Что вы делаете?".

По предварительной информации:

"Слуга народа" - 19 председателей комитетов и 49 должностей заместителей и секретарей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 1 глава комитета, 14 заместителей и секретарей.

"Батькивщина" - 1 председатель комитета, 10 заместителей и секретарей.

"Европейская солидарность" - 1 председатель комитета, 3 должности заместителей и секретарей.

"Голос" - 13 заместителей и секретарей в комитетах.

Внефракционные - 1 глава комитета, 10 должностей заместителей и секретарей.

По состоянию на 27 августа и по итогам подготовительного заседания нардепов 28 августа руководящие должности в комитетах занимают такие депутаты:

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

председатель Анастасия Красносельская ("СН")

первый заместитель Ярослав Юрчишин ("Голос")

секретарь Владимир Кабаченко ("Батькивщина")

Комитет по вопросам аграрной политики и земельной политики

председатель Николай Сольский ("СН")

первый заместитель Иван Кириленко ("Батькивщина")

секретарь Иван Чайкивский (внефракционный)

Комитет по вопросам бюджета

председатель Юрий Аристов ("СН"),

первый заместитель Иван Крулько ("Батькивщина")

секретарь Владимир Цабаль ("Голос")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

председатель Александр Ткаченко ("СН")

первый заместитель Ирина Констанкевич (внефракционная)

секретарь Александр Абдуллин ("Батькивщина")

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

председатель Олег Бондаренко ("СН")

первый заместитель Степан Ивахив (внефракционный)

секретарь Александр Фельдман ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам экономического развития

председатель Дмитрий Наталуха ("СН")

первый заместитель Сергей Тарута ("Батькивщина")

секретарь Ярослав Рущишин ("Голос")

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

председатель Андрей Герус ("СН")

первый заместитель Алексей Кучеренко ("Батькивщина")

секретарь Юрий Шаповалов (внефракционный)

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

председатель Михаил Радуцкий ("СН")

первый заместитель Валерий Дубиль ("Батькивщина")

секретарь Яна Зинкевич ("Евросолидарность")

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

председатель Богдан Яременко ("СН")

первый заместитель Григорий Немыря ("Батькивщина")

секретарь Соломия Бобровская ("Голос")

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

председатель Иванна Климпуш–Цинцадзе ("Евросолидарность")

первый заместитель Вадим Галайчук ("СН")

секретарь Евгений Яковенко ("Батькивщина")

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики

председатель Данил Гетманцев ("СН")

первый заместитель Ярослав Железняк ("Голос")

секретарь Игорь Палица (внефракционный)

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

председатель Сергей Бабак ("СН")

первый заместитель Александр Лукашев ("СН")

секретарь Наталья Пипа ("Голос")

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений

председатель Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец)

первый заместитель Максим Ткаченко ("СН")

секретарь Рустем Умеров ("Голос")

Комитет по вопросам цифровой трансформации

председатель Михаил Крячко ("СН")

первый заместитель Кира Рудик ("Голос")

секретарь Сергей Ларин ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам правовой политики

председатель Ирина Венедиктова ("СН")

первый заместитель Василий Нимченко ("ОПЗЖ")

секретарь Олег Макаров ("Голос")

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

председатель Денис Монастырский ("СН")

первый заместитель Андрей Осадчук ("Голос")

секретарь Сергей Минько (внефракционный)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

председатель Юрий Кисель ("СН")

первая заместитель Юлия Клименко ("Голос")

заместитель Владимир Крейденко ("СН")

заместитель Николай Тищенко ("СН")

секретарь Геннадий Вацак (внефракционный)

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

председатель Андрей Клочко ("СН")

первый заместитель Роман Лозинский ("Голос")

секретарь Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки

председатель Александр Завитневич ("СН")

первый заместитель Михаил Забродский ("Европейская солидарность")

секретарь Роман Костенко ("Голос")

Комитет по вопросам свободы слова

председатель Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")

первый заместитель Евгений Брагарь ("СН")

секретарь Сергей Швец ("СН")

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

председатель Галина Третьякова ("СН")

первый заместитель Михаил Цимбалюк ("Батькивщина")

секретарь Николай Бабенко (внефракционный)

Комитет по вопросам молодежи и спорта

председатель Андрей Кожемякин ("Батькивщина")

первый заместитель Жан Беленюк ("СН")

секретарь Григорий Суркис ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организаций работы Верховной Рады

председатель Сергей Кальченко ("СН")

первый заместитель Андрей Пузийчук ("Батькивщина")

заместитель Ольга Савченко ("СН")

заместитель Артем Культенко ("СН")

секретарь Михаил Папиев ("ОПЗЖ")

Накануне представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заверил, что нардепы уже распределили помещения под комитеты. По его словам, в первый месяц работы нардепы настроены максимально загрузить работой комитеты, а когда они будут готовы, Рада перейдет на две, три пленарные недели в месяц.

Предварительный состав комитетов подготовительная группа нардепов утвердила еще 27 августа.

Напомним:

Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.

По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепы, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.

9 августа народные избранники в подготовительной группе утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31.

Больше об упомянутых руководителях комитетов читайте: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

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