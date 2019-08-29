Парламент утвердил состав 23 комитетов ВР. Список и руководство
Верховная Рада IX созыва утвердила список руководителей, заместителей, секретарей и членов 23 комитетов нового парламента.
Соответствующее решение на заседании 29 августа поддержали 318 нардепов.
Рада пакетом приняла перечень комитетов - 23, с минимальным количеством нардепов 5, а максимальным - 34.
Отметим, что точный список комитетов и их количественный состав на сайте Верховной Рады еще не опубликовали. Рада приняла постановление без обсуждения, некоторые нардепы скандировали: "Позор", "Что вы делаете?".
По предварительной информации:
- "Слуга народа" - 19 председателей комитетов и 49 должностей заместителей и секретарей.
- "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 1 глава комитета, 14 заместителей и секретарей.
- "Батькивщина" - 1 председатель комитета, 10 заместителей и секретарей.
- "Европейская солидарность" - 1 председатель комитета, 3 должности заместителей и секретарей.
- "Голос" - 13 заместителей и секретарей в комитетах.
- Внефракционные - 1 глава комитета, 10 должностей заместителей и секретарей.
По состоянию на 27 августа и по итогам подготовительного заседания нардепов 28 августа руководящие должности в комитетах занимают такие депутаты:
Комитет по вопросам антикоррупционной политики
- председатель Анастасия Красносельская ("СН")
- первый заместитель Ярослав Юрчишин ("Голос")
- секретарь Владимир Кабаченко ("Батькивщина")
Комитет по вопросам аграрной политики и земельной политики
- председатель Николай Сольский ("СН")
- первый заместитель Иван Кириленко ("Батькивщина")
- секретарь Иван Чайкивский (внефракционный)
Комитет по вопросам бюджета
- председатель Юрий Аристов ("СН"),
- первый заместитель Иван Крулько ("Батькивщина")
- секретарь Владимир Цабаль ("Голос")
Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики
- председатель Александр Ткаченко ("СН")
- первый заместитель Ирина Констанкевич (внефракционная)
- секретарь Александр Абдуллин ("Батькивщина")
Комитет по вопросам экологической политики и природопользования
- председатель Олег Бондаренко ("СН")
- первый заместитель Степан Ивахив (внефракционный)
- секретарь Александр Фельдман ("ОПЗЖ")
Комитет по вопросам экономического развития
- председатель Дмитрий Наталуха ("СН")
- первый заместитель Сергей Тарута ("Батькивщина")
- секретарь Ярослав Рущишин ("Голос")
Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг
- председатель Андрей Герус ("СН")
- первый заместитель Алексей Кучеренко ("Батькивщина")
- секретарь Юрий Шаповалов (внефракционный)
Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования
- председатель Михаил Радуцкий ("СН")
- первый заместитель Валерий Дубиль ("Батькивщина")
- секретарь Яна Зинкевич ("Евросолидарность")
Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества
- председатель Богдан Яременко ("СН")
- первый заместитель Григорий Немыря ("Батькивщина")
- секретарь Соломия Бобровская ("Голос")
Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом
- председатель Иванна Климпуш–Цинцадзе ("Евросолидарность")
- первый заместитель Вадим Галайчук ("СН")
- секретарь Евгений Яковенко ("Батькивщина")
Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики
- председатель Данил Гетманцев ("СН")
- первый заместитель Ярослав Железняк ("Голос")
- секретарь Игорь Палица (внефракционный)
Комитет по вопросам образования, науки и инноваций
- председатель Сергей Бабак ("СН")
- первый заместитель Александр Лукашев ("СН")
- секретарь Наталья Пипа ("Голос")
Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений
- председатель Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец)
- первый заместитель Максим Ткаченко ("СН")
- секретарь Рустем Умеров ("Голос")
Комитет по вопросам цифровой трансформации
- председатель Михаил Крячко ("СН")
- первый заместитель Кира Рудик ("Голос")
- секретарь Сергей Ларин ("ОПЗЖ")
Комитет по вопросам правовой политики
- председатель Ирина Венедиктова ("СН")
- первый заместитель Василий Нимченко ("ОПЗЖ")
- секретарь Олег Макаров ("Голос")
Комитет по вопросам правоохранительной деятельности
- председатель Денис Монастырский ("СН")
- первый заместитель Андрей Осадчук ("Голос")
- секретарь Сергей Минько (внефракционный)
Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры
- председатель Юрий Кисель ("СН")
- первая заместитель Юлия Клименко ("Голос")
- заместитель Владимир Крейденко ("СН")
- заместитель Николай Тищенко ("СН")
- секретарь Геннадий Вацак (внефракционный)
Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства
- председатель Андрей Клочко ("СН")
- первый заместитель Роман Лозинский ("Голос")
- секретарь Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ")
Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки
- председатель Александр Завитневич ("СН")
- первый заместитель Михаил Забродский ("Европейская солидарность")
- секретарь Роман Костенко ("Голос")
Комитет по вопросам свободы слова
- председатель Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
- первый заместитель Евгений Брагарь ("СН")
- секретарь Сергей Швец ("СН")
Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов
- председатель Галина Третьякова ("СН")
- первый заместитель Михаил Цимбалюк ("Батькивщина")
- секретарь Николай Бабенко (внефракционный)
Комитет по вопросам молодежи и спорта
- председатель Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
- первый заместитель Жан Беленюк ("СН")
- секретарь Григорий Суркис ("ОПЗЖ")
Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организаций работы Верховной Рады
- председатель Сергей Кальченко ("СН")
- первый заместитель Андрей Пузийчук ("Батькивщина")
- заместитель Ольга Савченко ("СН")
- заместитель Артем Культенко ("СН")
- секретарь Михаил Папиев ("ОПЗЖ")
Накануне представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заверил, что нардепы уже распределили помещения под комитеты. По его словам, в первый месяц работы нардепы настроены максимально загрузить работой комитеты, а когда они будут готовы, Рада перейдет на две, три пленарные недели в месяц.
Предварительный состав комитетов подготовительная группа нардепов утвердила еще 27 августа.
Напомним:
- Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
- По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепы, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.
- 9 августа народные избранники в подготовительной группе утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31.
Больше об упомянутых руководителях комитетов читайте: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди
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