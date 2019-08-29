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Парламент утвердил состав 23 комитетов ВР. Список и руководство

Четверг, 29 августа 2019, 21:26

Верховная Рада IX созыва утвердила список руководителей, заместителей, секретарей и членов 23 комитетов нового парламента.

Соответствующее решение на заседании 29 августа поддержали 318 нардепов.

Рада пакетом приняла перечень комитетов - 23, с минимальным количеством нардепов 5, а максимальным - 34.

Отметим, что точный список комитетов и их количественный состав на сайте Верховной Рады еще не опубликовали. Рада приняла постановление без обсуждения, некоторые нардепы скандировали: "Позор", "Что вы делаете?".

По предварительной информации:

  • "Слуга народа" - 19 председателей комитетов и 49 должностей заместителей и секретарей.
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 1 глава комитета, 14 заместителей и секретарей.
  • "Батькивщина" - 1 председатель комитета, 10 заместителей и секретарей.
  • "Европейская солидарность" - 1 председатель комитета, 3 должности заместителей и секретарей.
  • "Голос" - 13 заместителей и секретарей в комитетах.
  • Внефракционные - 1 глава комитета, 10 должностей заместителей и секретарей.
 

По состоянию на 27 августа и по итогам подготовительного заседания нардепов 28 августа руководящие должности в комитетах занимают такие депутаты:

Комитет по вопросам антикоррупционной политики

  • председатель Анастасия Красносельская ("СН")
  • первый заместитель Ярослав Юрчишин ("Голос")
  • секретарь Владимир Кабаченко ("Батькивщина")

Комитет по вопросам аграрной политики и земельной политики

  • председатель Николай Сольский ("СН")
  • первый заместитель Иван Кириленко ("Батькивщина") 
  • секретарь Иван Чайкивский (внефракционный)

Комитет по вопросам бюджета

  • председатель Юрий Аристов ("СН"),
  • первый заместитель Иван Крулько ("Батькивщина")
  • секретарь Владимир Цабаль ("Голос")

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики

  • председатель Александр Ткаченко ("СН")
  • первый заместитель Ирина Констанкевич (внефракционная) 
  • секретарь Александр Абдуллин ("Батькивщина")

Комитет по вопросам экологической политики и природопользования

  • председатель Олег Бондаренко ("СН")
  • первый заместитель Степан Ивахив (внефракционный)
  • секретарь Александр Фельдман ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам экономического развития

  • председатель Дмитрий Наталуха ("СН")
  • первый заместитель Сергей Тарута ("Батькивщина")
  • секретарь Ярослав Рущишин ("Голос")

Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг

  • председатель Андрей Герус ("СН")
  • первый заместитель Алексей Кучеренко ("Батькивщина") 
  • секретарь Юрий Шаповалов (внефракционный)

Комитет по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования

  • председатель Михаил Радуцкий ("СН")
  • первый заместитель Валерий Дубиль ("Батькивщина") 
  • секретарь Яна Зинкевич ("Евросолидарность")

Комитет по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества

  • председатель Богдан Яременко ("СН")
  • первый заместитель Григорий Немыря ("Батькивщина") 
  • секретарь Соломия Бобровская ("Голос")

Комитет по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом

  • председатель Иванна Климпуш–Цинцадзе ("Евросолидарность")
  • первый заместитель Вадим Галайчук ("СН")
  • секретарь Евгений Яковенко ("Батькивщина")

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики 

  • председатель Данил Гетманцев ("СН")
  • первый заместитель Ярослав Железняк ("Голос")
  • секретарь Игорь Палица (внефракционный)

Комитет по вопросам образования, науки и инноваций

  • председатель Сергей Бабак ("СН")
  • первый заместитель Александр Лукашев ("СН") 
  • секретарь Наталья Пипа ("Голос")

Комитет по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и АР Крым, Севастополя, национальных меньшинств, межнациональных отношений

  • председатель Дмитрий Лубинец (самовыдвиженец)
  • первый заместитель Максим Ткаченко ("СН") 
  • секретарь Рустем Умеров ("Голос")

Комитет по вопросам цифровой трансформации

  • председатель Михаил Крячко ("СН")
  • первый заместитель Кира Рудик ("Голос")
  • секретарь Сергей Ларин ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам правовой политики

  • председатель Ирина Венедиктова ("СН")
  • первый заместитель Василий Нимченко ("ОПЗЖ") 
  • секретарь Олег Макаров ("Голос")

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности

  • председатель Денис Монастырский ("СН")
  • первый заместитель Андрей Осадчук ("Голос") 
  • секретарь Сергей Минько (внефракционный)

Комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры

  • председатель Юрий Кисель ("СН")
  • первая заместитель Юлия Клименко ("Голос")
  • заместитель Владимир Крейденко ("СН")
  • заместитель Николай Тищенко ("СН")
  • секретарь Геннадий Вацак (внефракционный)

Комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства

  • председатель Андрей Клочко ("СН")
  • первый заместитель Роман Лозинский ("Голос") 
  • секретарь Дмитрий Исаенко ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки

  • председатель Александр Завитневич ("СН")
  • первый заместитель Михаил Забродский ("Европейская солидарность")
  • секретарь Роман Костенко ("Голос")

Комитет по вопросам свободы слова

  • председатель Нестор Шуфрич ("ОПЗЖ")
  • первый заместитель Евгений Брагарь ("СН")
  • секретарь Сергей Швец ("СН")

Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов

  • председатель Галина Третьякова ("СН")
  • первый заместитель Михаил Цимбалюк ("Батькивщина")
  • секретарь Николай Бабенко (внефракционный)

Комитет по вопросам молодежи и спорта

  • председатель Андрей Кожемякин ("Батькивщина")
  • первый заместитель Жан Беленюк ("СН")
  • секретарь Григорий Суркис ("ОПЗЖ")

Комитет по вопросам регламента, депутатской этики и организаций работы Верховной Рады

  • председатель Сергей Кальченко ("СН")
  • первый заместитель Андрей Пузийчук ("Батькивщина")
  • заместитель Ольга Савченко ("СН")
  • заместитель Артем Культенко ("СН")
  • секретарь Михаил Папиев ("ОПЗЖ")

Накануне представитель президента в Раде Руслан Стефанчук заверил, что нардепы уже распределили помещения под комитеты. По его словам, в первый месяц работы нардепы настроены максимально загрузить работой комитеты, а когда они будут готовы, Рада перейдет на две, три пленарные недели в месяц.

Предварительный состав комитетов подготовительная группа нардепов утвердила еще 27 августа.

Напомним: 

  • Внеочередные выборы в Верховную Раду состоялись 21 июля.
  • По итогам обработки 100% протоколов голосования, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа". От партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 43 нардепы, "Батькивщина" - 26 нардепов, "Европейская солидарность" - 25 нардепов, "Голос" - 20 нардепов.
  • 9 августа народные избранники в подготовительной группе утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов – 7 и 31. 

Больше об упомянутых руководителях комитетов читайте: Председатели комитетов. "Слуга народа" определилась с должностями в парламенте. Кто эти люди

Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

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Алена Мазуренко, УП

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Темы: Верховная РадакомитетыРазумков Дмитрий
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