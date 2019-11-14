Силовики отчитались в ОП о ходе дела "Портнов против журналистов"
В Офисе президента состоялось первое заседание Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов, где заслушали полицию и МВД относительно дел по заявлениям журналистов издания "Радио Свобода" и экс-зама главы Администрации президента Андрея Портнова.
Источник: сайт президента
Детали: Заместитель начальника главного следственного управления Нацполиции Александр Ковтун сообщил, что 6 ноября было открыто уголовное производство на основании информации о том, что бывший первый заместитель главы АП Портнов препятствовал и угрожал журналистам "Радио Свобода".
По данным следствия, Портнов опубликовал на своей странице в мессенджере "Телеграмм" персональные данные водителя съемочной группы "Радио Свобода", которая расследует его деятельность.
Отмечается, что в рамках расследования допрошены журналист РС Михаил Ткач и водитель автомобиля съемочной группы.
Параллельно, сообщил Ковтун, в полицию поступило заявление представителя Портнова о препятствовании его профессиональной деятельности как журналиста и сбора конфиденциальной информации о нем. В связи с этим открыто другое уголовное производство.
Директор департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко подчеркнул, что расследование этого производства ведет главное следственное управление Нацполиции.
Прямая речь: "Это свидетельствует о достаточном внимании, уделенном органами досудебного расследования этому случаю".
Больше деталей: Сам Портнов в четверг написал в "Телеграмм" следующее:
"Друзья, информирую, что сегодня был допрошен в Национальной полиции по двум заявлениям - одиозного Радио Свобода против меня и моему против Радио Свобода.
Учитывая, что мы проходим с журналистами Радио Свобода по одной статье - препятствование профессиональной деятельности, на допросе я выразил готовность отбыть наказание с журналистами скандального Радио вместе, в одной колонии и в один срок".
Что было раньше:
- Полиция начала уголовное производство по факту угроз журналистам "Радио Свобода" со стороны Портнова.
- После этого Нацполиция получила заявление адвоката Андрея Портнова и начала уголовное производство о препятствовании деятельности журналистов и нарушении неприкосновенности частной жизни.
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