У ГПУ есть несколько производств с участием Порошенко – генпрокурор

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство расследует несколько производств, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"

Прямая речь: "Я не хотел бы сейчас говорить. Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.

И они открыты не по обращению Портнова (замглавы Администрации Януковича – УП). По нашим собственным материалам.

На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу об иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время. А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля."

Детали: Рябошапка отметил, что дело относительно использования служебного положения не касается личного обогащения Порошенко. Добавив, что вскоре сам бывший глава государства расскажет об этих делах.

Напомним: