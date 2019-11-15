У ГПУ есть несколько производств с участием Порошенко – генпрокурор

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Пятница, 15 ноября 2019, 02:28

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство расследует несколько производств, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"

Прямая речь: "Я не хотел бы сейчас говорить. Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.

И они открыты не по обращению Портнова (замглавы Администрации Януковича – УП). По нашим собственным материалам.

На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу об иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время. А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля."

Детали: Рябошапка отметил, что дело относительно использования служебного положения не касается личного обогащения Порошенко. Добавив, что вскоре сам бывший глава государства расскажет об этих делах.

Напомним:

  • Сейчас ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: Порошенко Рябошапка Генпрокуратура


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