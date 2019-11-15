У ГПУ есть несколько производств с участием Порошенко – генпрокурор
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство расследует несколько производств, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко.
Источник: интервью Рябошапки для "Настоящее время"
Прямая речь: "Я не хотел бы сейчас говорить. Они связаны со злоупотреблением властью и служебным положением бывшим президентом.
И они открыты не по обращению Портнова (замглавы Администрации Януковича – УП). По нашим собственным материалам.
На пятницу запланирован допрос Порошенко по делу об иловайской трагедии. Он там проходит не как подозреваемый, а как свидетель, поскольку он был очевидцем этих событий и участвовал непосредственно в военном управлении государством в то время. А есть другие производства, в которых может быть другой процессуальный статус, не свидетеля."
Детали: Рябошапка отметил, что дело относительно использования служебного положения не касается личного обогащения Порошенко. Добавив, что вскоре сам бывший глава государства расскажет об этих делах.
Напомним:
- Сейчас ГБР ведет не менее 13 уголовных производств, в которых фигурирует Порошенко. Большая часть из них была открыла по заявлениям Портнова.
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