Четырех полицейских из Днепра будут судить за пытки

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Пятница, 15 ноября 2019, 06:49

В суд направлено дело в отношении четырех полицейских одного из горотделов полиции Днепра обвиняемых в пытках человека.

Источник: сайт ГБР

Детали: Обвиняемые задержали мужчину якобы за кражу. Задержанный отказался признать свою вину. Поэтому правоохранители начали "выбивать" признание из человека непосредственно в помещении полиции. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.

В случае доказательства вины, подозреваемыми грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним:

  • В конце октября в ГБР сообщили о начале уголовного производства в отношении работников одного из учреждений исполнения наказаний подозреваемых в пытках заключенного.
  • Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках задержанных в начале октября.
  • В сентябре прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное производство по сообщению о пытках правоохранителями Ужгородского горотдела полиции двух жителей Ужгорода.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ГБР полиция Днепр


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