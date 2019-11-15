Четырех полицейских из Днепра будут судить за пытки

В суд направлено дело в отношении четырех полицейских одного из горотделов полиции Днепра обвиняемых в пытках человека.

Источник: сайт ГБР

Детали: Обвиняемые задержали мужчину якобы за кражу. Задержанный отказался признать свою вину. Поэтому правоохранители начали "выбивать" признание из человека непосредственно в помещении полиции. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.

В случае доказательства вины, подозреваемыми грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним: