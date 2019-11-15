Четырех полицейских из Днепра будут судить за пытки
Пятница, 15 ноября 2019, 05:49
В суд направлено дело в отношении четырех полицейских одного из горотделов полиции Днепра обвиняемых в пытках человека.
Источник: сайт ГБР
Детали: Обвиняемые задержали мужчину якобы за кражу. Задержанный отказался признать свою вину. Поэтому правоохранители начали "выбивать" признание из человека непосредственно в помещении полиции. В результате пострадавший получил травмы средней тяжести.
В случае доказательства вины, подозреваемыми грозит наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.
Напомним:
- В конце октября в ГБР сообщили о начале уголовного производства в отношении работников одного из учреждений исполнения наказаний подозреваемых в пытках заключенного.
- Заводской районный суд Николаева арестовал двух одесских полицейских, подозреваемых в пытках задержанных в начале октября.
- В сентябре прокуратура Закарпатской области возбудила уголовное производство по сообщению о пытках правоохранителями Ужгородского горотдела полиции двух жителей Ужгорода.
Ольга Гетьманец, УП