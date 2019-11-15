ГПУ против Порошенко: адвокат обвинил Рябошапку в посягательстве на честь президента

Адвокат Игорь Головань, который предоставляет услуги пятому президенту Петру Порошенко призвал генерального прокурора Руслана Рябошапку уважать конституцию.

Источник: обращение Голованя к Рябошапке, опубликованное им в блоге на Украинской правде

Прямая речь: "... я бы очень просил Вас, господин Генеральный прокурор, уважать Конституцию.

В соответствии со статьей 105 Конституции Украины, звание Президента Украины охраняется законом и сохраняется за ним пожизненно.

Намеки о делах, где Петр Порошенко "может иметь другой статус, а не свидетеля" - является посягательством на честь и достоинство Пятого Президента Украины, а следовательно - нарушением Конституции ".

Детали: Адвокат также прокомментировал дела, которые открыло ГБР по заявлениям Андрея Портнова. Он назвал Портнова и председателя ГБР Романа Трубу сообщниками, которые вместе "с возглавляемой ими организованной группой, давно заслужили статус подозреваемых".

Он обвинил их в государственной измене, заведомо ложных сообщениях о совершении преступления, попытках привлечь заведомо невиновного к уголовной ответственности, злоупотреблении властью и служебным положением.

Что было раньше: Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что его ведомство расследует несколько производств, где фигурирует пятый президент Петр Порошенко.

Он заявил, что они открыты не по обращению Портнова.

Рябошапка отметил, что Порошенко проходит в производствах в качестве свидетеля, но есть другие производства, в которых может быть "другой процессуальный статус, не свидетеля".

Напомним: