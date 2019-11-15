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Вятрович заявил, что Рада тормозит его объявление депутатом

Пятница, 15 ноября 2019, 13:15

Избранный по списку "Европейской солидарности" бывший глава УИНП Владимир Вятрович удивлен, что руководство ВР до сих пор не дало ему возможность принять присягу нардепа.

Источник: Facebook Вятровича

Прямая речь: "Я уже привык к бурной реакции части депутатов по факту моего попадания в парламент. Но удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте - с этим придется жить".

Что было раньше: Депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.

Следующим номером по списку "ЕС" в Верховную Раду должна была зайти Наталья Бойко, но она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере.

Центральная избирательная комиссия признала и зарегистрировала народным депутатом следующего по списку "ЕС" Владимира Вятровича.

12 ноября Вятрович в Facebook написал: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир". И поблагодарил Бойко за решение не идти в парламент.

Читайте также интервью УП с Вятровичем: "Для некоторых украинцев Майдан и война – это реалити-шоу, которое можно переключить на что-то спокойнее"

"Наша задача - чтобы совок НЕ воссоздался в будущих поколениях"

Темы: Европейская солидарностьВерховная Рада
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