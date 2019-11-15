Вятрович заявил, что Рада тормозит его объявление депутатом
Избранный по списку "Европейской солидарности" бывший глава УИНП Владимир Вятрович удивлен, что руководство ВР до сих пор не дало ему возможность принять присягу нардепа.
Источник: Facebook Вятровича
Прямая речь: "Я уже привык к бурной реакции части депутатов по факту моего попадания в парламент. Но удивлен, что сегодня руководство ВРУ, несмотря на наличие необходимых документов, не приводит меня к присяге. Ведь это все равно произойдет, пусть даже через две недели. Вятрович в парламенте - с этим придется жить".
Что было раньше: Депутат фракции "Европейская Солидарность" Ирина Луценко попросила о досрочном прекращении полномочий нардепа по состоянию здоровья.
Следующим номером по списку "ЕС" в Верховную Раду должна была зайти Наталья Бойко, но она отказалась от мандата, чтобы продолжить работу в энергетической сфере.
Центральная избирательная комиссия признала и зарегистрировала народным депутатом следующего по списку "ЕС" Владимира Вятровича.
12 ноября Вятрович в Facebook написал: "Иду, чтобы строить украинский мир и останавливать "русский мир". И поблагодарил Бойко за решение не идти в парламент.
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"Наша задача - чтобы совок НЕ воссоздался в будущих поколениях"
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