Коломойский не имеет полномочий говорить от имени президента – офис Зеленского

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента и не имеет полномочий говорить от имени Украины.

Источник: Facebook-страница спикера президента Юлии Мендель

Дословно: "Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел".

Что было раньше: Несколько дней назад в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.

Также 13 ноября источник "УП" отметили, что Зеленский на встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен Коломойский.

В то же время, законопроект в первом чтении приняли.

10 сентября олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой. В Офисе президента заявили, что говорили о ведении бизнеса в Украине и об энергетической сфере.

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