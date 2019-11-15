Коломойский не имеет полномочий говорить от имени президента – офис Зеленского
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента и не имеет полномочий говорить от имени Украины.
Источник: Facebook-страница спикера президента Юлии Мендель
Дословно: "Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел".
Что было раньше: Несколько дней назад в интервью The New York Times Коломойский заявил, что Украине пора отказаться от Запада и налаживать отношения с Россией.
Также 13 ноября источник "УП" отметили, что Зеленский на встрече с народными депутатами от партии "Слуга народа" заявил, что к протестам против введения рынка земли причастен Коломойский.
В то же время, законопроект в первом чтении приняли.
10 сентября олигарх Игорь Коломойский встретился с президентом Владимиром Зеленским на Банковой. В Офисе президента заявили, что говорили о ведении бизнеса в Украине и об энергетической сфере.
Предыстория:
- 20 июня Зеленский во время выступления на Бизнес форуме сообщил, что встречался с тремя украинскими олигархами Ринатом Ахметовым, Игорем Коломойским и Виктором Пинчуком и достиг определенных договоренностей.
- Про Коломойского Зеленский сказал, что олигарх "будет вкладывать очень большие деньги в инфраструктуру Донбасса, но он еще об этом не знает".
- 21 июня Коломойский в ответ на заявление Зеленского отметил, что "на остаток от 20 тысяч фунтов в неделю (имеются в виду ограничения Высокого суда Лондона на расходы) может покрасить ларек".
- Коломойского называют "политическим спонсором" Зеленского. Во время избирательной кампании в команде Зеленского в качестве кандидата в президенты работали охрана и юрист олигарха.
- Совладелец канала "1+1" Коломойский охарактеризовал свои отношения с Зеленским как "очень хорошие". По его словам, они стали таковыми в результате последних 7 лет общения на фоне производства контента студии "Квартал 95" на телеканале олигарха.