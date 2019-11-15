Коломойский не имеет полномочий говорить от имени президента – офис Зеленского

В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента и не имеет полномочий говорить от имени Украины.

Источник: Facebook-страница спикера президента Юлии Мендель

Дословно: "Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел".

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