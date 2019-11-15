Коломойский не имеет полномочий говорить от имени президента – офис Зеленского
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Пятница, 15 ноября 2019, 14:37
В Офисе президента Владимира Зеленского заявили, что олигарх Игорь Коломойский не является представителем власти и команды президента и не имеет полномочий говорить от имени Украины.
Источник: Facebook-страница спикера президента Юлии Мендель
Дословно: "Игорь Коломойский не является представителем власти и команды Владимира Зеленского, он не имеет полномочий говорить что-то от имени Украины или Офиса президента, с ним не обсуждаются позиции по решению государственных дел".
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Напомним:
- В 2014 году, когда Россия развернула вооруженную агрессию против Украины, Коломойский был назначен председателем государственной администрации прифронтовой Днепропетровской области. Он финансово поддерживал добровольческие объединения, ушедшие на фронт в первые дни агрессии.
- Правительство страны 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение НБУ и бывших акционеров Приватбанка, крупнейшими из которых на тот момент были Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.
- Коломойский в суде требует вернуть ему акции Приватбанка.
- До национализации Коломойскому принадлежали 41,6572% акций ПриватБанка, Triantal Investments Ltd - 16,5748% акций.
- Экс-владельцы банка считают проведенную национализацию, в результате которой они полностью лишились своих акций, незаконной, тогда как Приватбанк и государство требуют от них дополнительного возмещения ущерба.
- В настоящее время стороны ведут судебные споры, как в Украине, так и в зарубежных юрисдикциях.
- В Офисе президента Зеленского на встрече с послами стран "Большой семерки" заявили, что какими бы ни были судебные решения, оснований для возвращения Приватбанка бывшим акционерам нет.
Украинская правда
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