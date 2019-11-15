ВСК проверит, занимался ли Павелко коррупцией в ассоциации футбола

Рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии ВР по расследованию возможного нарушения законодательства президентом УАФ Андреем Павелко при строительстве футбольных полей в 2017-2018 годах.

Источник: заседание Верховной Рады 15 ноября

Детали: За постановление проголосовали 260 депутатов.

В пояснительной записке к принятому постановлению сказано, что ВСК создается по обращению общественных организаций: "Инициативы будущего", "Стоп коррупции", "Народ против коррупции" и "Стоп Мангул" о возможных фактах коррупции руководства Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины).

Речь идет о возможном злоупотреблении служебным положением президентом Украинской ассоциации футбола (Федерации футбола Украины), председателем Комитета по вопросам бюджета Верховной Рады Украины восьмого созыва Андрея Павелко при реализации бюджетной программы "Строительство футбольных полей с искусственным покрытием в регионах Украины" в 2017-2018 годах.

Что было раньше: В 2018 году украинские СМИ опубликовали ряд расследований о коррупции в Федерации футбола Украины. В частности, в сюжете "Наши деньги с Денисом Бигусом" в мае 2018 года речь шла о манипуляции с получением бюджетных заказов на изготовление искусственных покрытий для футбольных площадок коммерческим заводом.

В программе сообщали, что Министерство регионального развития прописало такие требования на приобретение искусственной травы, под которые в Украине подходит только ООО "ФФУ Продакшн".

В 2016 году общественная организация "ФФУ", возглавляемая Павелко, зарегистрировала ООО "ФФУ Продакшн", которое в 2017 году под Киевом открыло завод по производству искусственного покрытия для футбольных полей.

В июне 2018 года НАБУ начало расследование о возможной коррупции ФФУ. Генеральной прокуратурой Украины осуществляется расследование; уголовного производства по факту совершения руководством ФФУ/УАФ растраты средств, в том числе целевых поступлений и инвестиций от УЕФА.

Однако, до сих пор расследования не завершены.