В Украине поймали одного из ключевых лидеров "ИГИЛа" – СБУ

Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержала в Киевской области одного из ключевых террористов "Исламского государства" известного как "Аль Бара Шишани".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИДИЛе "- заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".

В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.

Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт".

"Аль Бара Шишани"

Детали: В ведомстве сообщают, что на основании фальшивых документов террорист "легализовался" в Украине.

По информации правоохранителей, из Украины, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций "ИГИЛа", так называемых "Амниятов".

Боевика задержали в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.

В СБУ утверждают, что портретная экспертиза доказала, что задержанный - разыскиваемый лидер "Исламского государства".

Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.

Правоохранители проверяют информацию о его причастности к совершению преступлений в Украине.

Напомним: