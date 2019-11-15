В Украине поймали одного из ключевых лидеров "ИГИЛа" – СБУ
Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержала в Киевской области одного из ключевых террористов "Исламского государства" известного как "Аль Бара Шишани".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИДИЛе "- заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".
В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.
Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт".
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