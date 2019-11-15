В Украине поймали одного из ключевых лидеров "ИГИЛа" – СБУ
Служба безопасности совместно с Министерством внутренних дел Грузии и Центральным разведывательным управлением США задержала в Киевской области одного из ключевых террористов "Исламского государства" известного как "Аль Бара Шишани".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "С 2012 года гражданин Грузии по прозвищу "Аль Бара Шишани" занимал должность амира джамаата "Ахадун Ахат" в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в "ИДИЛе "- заместителя военного амира, известного как "Абу Умар аш-Шишани".
В 2016 году, после ликвидации последнего, "Аль Бара Шишани" выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации.
Летом 2018 года террорист незаконно прибыл в Украину, использовав поддельный паспорт".
Детали: В ведомстве сообщают, что на основании фальшивых документов террорист "легализовался" в Украине.
По информации правоохранителей, из Украины, террорист продолжал координировать деятельность специальных организаций "ИГИЛа", так называемых "Амниятов".
Боевика задержали в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал.
В СБУ утверждают, что портретная экспертиза доказала, что задержанный - разыскиваемый лидер "Исламского государства".
Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом.
Правоохранители проверяют информацию о его причастности к совершению преступлений в Украине.
Напомним:
- В конце октября президент США Дональд Трамп подтвердил гибель лидера террористической группировки Абу Бакр аль-Багдади.
- Трамп сказал, что лидер ИГИЛ умер, взорвав на себе жилет смертника. Взрыв убил его и троих детей.
- "Он умер как собака, он умер как трус. Он сбежал в тупиковый туннель, все время плакал и кричал. К этому времени это место было очищено от людей, которые либо сдались, либо были убиты. 11 маленьких детей вышли из дома и не пострадали. Единственными, кто остался, был Багдади в туннеле, и он потащил с собой троих своих маленьких детей. Он взорвал его жилет, убив себя и трех детей. Его тело было изуродовано взрывом", - сказал Трамп.
- Багдади стал лидером ИГИЛ в 2010 году. В 2013 году ИГИЛ объявил о своем поглощении поддерживаемой Аль-Каидой группировки боевиков в Сирии, а Багдади заявил, что его группа теперь будет известна как "Исламское государство в Ираке и Леванте".