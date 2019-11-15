Суд арестовал фигурантку дела взяток в ОП, но уменьшил залог в десяток раз

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Пятница, 15 ноября 2019, 17:54

Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра культуры Виктории Лесничей, подозреваемой в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.

Источник: заседание ВАКС

Детали: Судья Екатерина Широкая ходатайство детектива НАБУ удовлетворила частично. В частности, она уменьшила размер залога с более чем 7 миллионов до 576 тысяч.

Дополняется ...

Украинская правда
Темы: Офис президента НАБУ взятка


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