Суд арестовал фигурантку дела взяток в ОП, но уменьшил залог в десяток раз

Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра культуры Виктории Лисничей, подозреваемой в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.

Источник: заседание ВАКС

Детали: Судья Екатерина Широкая ходатайство детектива НАБУ удовлетворила частично. В частности, она уменьшила размер залога с более чем 7 миллионов до 576 тысяч.

Прокурор САП Виталий Шкрум просил выбрать для Лисничей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 7,674 млн гривен.

Такое ходатайство прокурор обосновал тем, что подозреваемая может скрываться от органов расследования, уничтожать доказательства, воздействовать на других подозреваемых и свидетелей.

Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или круглосуточного домашнего ареста по месту жительства Лисничей.

Адвокаты отмечали, что подозреваемая не имеет возможности уплатить сумму залога, о которой просит прокурор.

Дополнительно: 15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал также меру пресечения одному из участников преступной схемы мошенничества - Николаю Пасальскому в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн 998 тыс. гривен.

Что было ранее: 13 ноября детективы НАБУ сообщили Виктории Лисничей о подозрении в мошенничестве, соучастии в преступлении и предложения или даче взятки.

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