Суд арестовал фигурантку дела взяток в ОП, но уменьшил залог в десяток раз
Высший антикоррупционный суд избрал для экс-заместителя министра культуры Виктории Лисничей, подозреваемой в мошенничестве, меру пресечения в виде ареста на 2 месяца с альтернативой залога в размере 576 300 гривен.
Источник: заседание ВАКС
Детали: Судья Екатерина Широкая ходатайство детектива НАБУ удовлетворила частично. В частности, она уменьшила размер залога с более чем 7 миллионов до 576 тысяч.
Прокурор САП Виталий Шкрум просил выбрать для Лисничей меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток с возможностью внесения залога в сумме 7,674 млн гривен.
Такое ходатайство прокурор обосновал тем, что подозреваемая может скрываться от органов расследования, уничтожать доказательства, воздействовать на других подозреваемых и свидетелей.
Защита просила избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или круглосуточного домашнего ареста по месту жительства Лисничей.
Адвокаты отмечали, что подозреваемая не имеет возможности уплатить сумму залога, о которой просит прокурор.
Дополнительно: 15 ноября Высший антикоррупционный суд избрал также меру пресечения одному из участников преступной схемы мошенничества - Николаю Пасальскому в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в размере более 4 млн 998 тыс. гривен.
Что было ранее: 13 ноября детективы НАБУ сообщили Виктории Лисничей о подозрении в мошенничестве, соучастии в преступлении и предложения или даче взятки.
Предыстория:
- 12 ноября в результате операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) была задержана директор департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлана Кондзеля, ее сообщница Виктория Лисничая и другие участники группировки.
- Детективы НАБУ задокументировали вымогательство 300 тысяч долларов за "помощь" устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
- Задержание произошло непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. долл. США.