300 тысяч в Офисе Зеленского: суд отправил подозреваемую под домашний арест

Высший антикоррупционный суд избрал для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светланы Кондзели меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: САП

Детали: Суд также обязал подозреваемую носить электронный браслет.

Прокурор САП настаивал на содержании под стражей с правом залога 7,684 млн грн.

Что предшествовало: Антикорсуд арестовал экс-замминистра культуры Викторию Лесничую на 2 месяца с правом залога 576 300 грн.

Прокурор ходатайствовал о залоге для Лесничей в десять раз выше – 7,674 млн грн.

Суд также избрал меру пресечения еще одному участнику преступной схемы мошенничества Николаю Пасальскому в виде содержания под стражей 60 суток или залог 4,998 млн грн.

Предыстория: