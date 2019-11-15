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300 тысяч в Офисе Зеленского: суд отправил подозреваемую под домашний арест

Пятница, 15 ноября 2019, 21:58
300 тысяч в Офисе Зеленского: суд отправил подозреваемую под домашний арест
tsn.ua

Высший антикоррупционный суд избрал для директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светланы Кондзели меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Источник: САП

Детали: Суд также обязал подозреваемую носить электронный браслет.

Прокурор САП настаивал на содержании под стражей с правом залога 7,684 млн грн.

Что предшествовало: Антикорсуд арестовал экс-замминистра культуры Викторию Лесничую на 2 месяца с правом залога 576 300 грн.

Прокурор ходатайствовал о залоге для Лесничей в десять раз выше – 7,674 млн грн.

Суд также избрал меру пресечения еще одному участнику преступной схемы мошенничества Николаю Пасальскому в виде содержания под стражей 60 суток или залог 4,998 млн грн.

Предыстория:

  • 12 ноября в результате операции "под прикрытием" (негласных следственных розыскных действий) была задержана директор департамента обеспечения доступа к публичной информации в Офисе президента Светлана Кондзеля, ее сообщница Виктория Лесничая и другие участники группировки.
  • Детективы НАБУ задокументировали вымогательство 300 тысяч долларов за "помощь" устроиться на руководящую должность в НАК "Нафтогаз Украины".
  • Задержание произошло непосредственно после получения первого транша неправомерной выгоды в сумме 150 тыс. дол.

Украинская правда
Темы: Офис президентаАнтикоррупционный суд
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