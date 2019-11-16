Разведка сообщила о потерях боевиков за неделю

С 8 по 15 ноября потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 28 человек, из которых 12 были ликвидированы.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов было ликвидировано, а еще 16 человек - это санитарные потери".

Детали: В пресс-центре объяснили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.

Что было раньше: По данным разведки, с 1 по 8 ноября потери вооруженных формирований РФ составили 30 человек, из которых 11 были ликвидированы.