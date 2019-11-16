Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пытках

Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко заявил о пытках его подзащитного и что задержание состоялось с нарушением закона.

Источник: комментарий защитника Гриценко Дениса Галанского, сообщает "Интерфакс-Украина"

Дословно: "СБУ комментирует устроенное сотрудниками спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил Галанский.

Детали: По словам адваката, вместо доставки Гриценко в ближайший орган досудебного расследования его "несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам".

Также Галанский заявил, что под предлогом медицинского освидетельствования Гриценко "доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор, а протокол начали составлять через 8 часов".



