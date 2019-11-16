Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пытках

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Суббота, 16 ноября 2019, 21:26

Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко заявил о пытках его подзащитного и что задержание состоялось с нарушением закона. 

Источник: комментарий защитника Гриценко Дениса Галанского, сообщает "Интерфакс-Украина"

Дословно:  "СБУ комментирует устроенное сотрудниками спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил Галанский. 

Детали: По словам адваката, вместо доставки Гриценко в ближайший орган досудебного расследования его "несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам".

Также Галанский заявил, что под предлогом медицинского освидетельствования Гриценко "доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор, а протокол начали составлять через 8 часов". 

Темы: СБУ банки


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