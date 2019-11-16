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Адвокат Гриценко назвал его задержание "бандитским похищением" и заявил о пытках

Суббота, 16 ноября 2019, 20:26

Адвокат главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко заявил о пытках его подзащитного и что задержание состоялось с нарушением закона. 

Источник: комментарий защитника Гриценко Дениса Галанского, сообщает "Интерфакс-Украина", "Прямой"

Дословно:  "СБУ комментирует устроенное сотрудниками спецслужбы бандитское похищение Александра Гриценко, называя его задержанием по поручению Генеральной прокуратуры Украины", - заявил Галанский. 

Детали: По словам адваката, вместо доставки Гриценко в ближайший орган досудебного расследования его "несколько часов возили по городу в наручниках, подвергая пыткам".

Также Галанский заявил, что под предлогом медицинского освидетельствования Гриценко "доставили в больницу, но по прибытии адвокатов от освидетельствования отказались и увезли в изолятор, а протокол начали составлять через 8 часов". 

При этом адвокат заявил, что главу "Укрэксимбанка" задержал прокурор Константин Кулик.

Предыстория:

В субботу некоторые СМИ, в частности телеканалы "Прямой" и "5 канал", сообщили о похищении главы "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.

В СБУ заявили, что Гриценко задержала СБУ по поручению Генпрокуратуры в рамках уголовного производства по признакам совершения преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 209 КК. 

Позже в СБУ заявили, что Гриценко задержан по подозрению в содействии легализации доходов, полученных незаконным путем высокопоставленными чиновниками времен Януковича. 

Гриценко возглавил государственный "Укрэксим" в 2014 году, был назначен на должность экс-главой НБУ Валерией Гонтаревой, в 2017 г. был одним из претендентов на должность главы НБУ после решения Гонтаревой уйти в отставку.

Темы: СБУбанки
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