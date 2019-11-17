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ООС: 6 обстрелов, без потерь

Воскресенье, 17 ноября 2019, 18:24

С начала суток воскресенья вооруженные формирования РФ 6 раз нарушили режим прекращения огня, потерь в результате обстрелов среди украинских военных не зафиксировано.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: Противник обстрелял позиции наших подразделений из противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Детали: 3 обстрела позиций украинских военных российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Крымского - из противотанковых ракетных комплексов; у Луганского – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского – из ручных противотанковых, автоматических и подствольных гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник также совершил 3 обстрела по позициям Объединенных сил: у Новомихайловки – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; вблизи Красногоровки – со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Лебединского – со станковых противотанковых гранатометов.

Пресс-центр ООС также сообщил о ходе работ на участках разведения сил и средств.

Дословно: "На участке разведения №1 (Станица Луганская) сегодня проходило установление металлического ограждения (отбойников) на обочинах дороги от моста в направлении КПВВ. Продолжается покраска металлоконструкции путепровода.

Продолжаются мероприятия в области разведения №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области по демонтажу заявленных фортификационных сооружений. Сегодня продолжались работы по благоустройству территории на месте разборки блиндажей.

На участке разведения №3, в районе населенных пунктов Богдановка и Петровское Донецкой области продолжается очистка территорий от взрывоопасных предметов. Сегодня сотрудниками ГСЧС Украины обследовано 2,6 гектара территории и изъято 40 ВНП. Всего с начала работ, изъято 89 взрывоопасных предметов на площади 12,17 гектара".

Украинская правда

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Темы: Объединенные силы на Донбассе
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