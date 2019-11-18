Задержание главы "Укрэксимбанка" не повлияет на работу банка – правление

Наблюдательный совет и правление "Укрэксимбанка" заверили, что задержание главы банка Александра Гриценко не повлияет на деятельность учреждения.

Источник: заявление наблюдательного совета и правления банка

Дословно: "Наблюдательный совет и Правление банка продолжают обеспечивать эффективную работу банка и гарантируют клиентам и партнерам, что деятельность банка будет происходить в бесперебойном штатном режиме."

Детали: В правлении подчеркнули, способствующие правоохранительным органам и предоставят всю необходимую информацию для выяснения обстоятельств дела.

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