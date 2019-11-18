В российском городе Элиста снова протестовали против мэра с "ДНР"
Понедельник, 18 ноября 2019, 00:17
Около двух тысяч жителей Элисты, столицы Калмыкии, в пятый раз вышли на митинг с требованием отставки и.о. мэра города Дмитрия Трапезникова, экс-руководителя группировки "ДНР".
Источник: DW
Детали: Организаторы акции требуют прямых выборов главы города и референдума.
Активисты считают, что "человеку, который приехал из зоны боевых действий на территории другого государства, нечего делать в их городе".
По их словам, правоохранители открыли 15 административных дел против организаторов.
Напомним:
- В конце сентября жители города Элиста (столица Калмыкии, РФ) протестовали против назначения и.о. главы города экс-руководителя группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова.
Предыстория:
- 31 августа 2018 года в результате взрыва погиб главарь боевиков ОРДО Александр Захарченко.
- На экстренном заседании "правительства" боевиков ОРДО назначили временно исполняющим обязанности главаря террористов так называемого "первого вице-премьера" Дмитрия Трапезникова. Однако вскоре "народный совет ДНР" назначил и.о. главаря вместо Захарченко главу "парламента" Дениса Пушилина.
- Пушилин уволил сразу всех сторонников Захарченко и тех, кто претендовал на место главаря "ДНР". Во власти Пушилина не нашлось места даже Трапезникову, который находился с ним в дружеских отношениях.
- За власть в "ДНР" боролись несколько боевиков, среди них экс-командир бригады "Восток" Александр Ходаковский, Александр Тимофеев (позывной "Ташкент"), Дмитрий Трапезников и Пушилин, которого называют ставленником Кремля.
- Избегая задержания и расправы с конкурентами в "ДНР", "Ташкент", Трапезников и Ходаковский выехали в РФ. При попытках вернуться из России в "ДНР" российские пограничники без объяснений отказывали им в выезде с территории РФ.
Украинская правда