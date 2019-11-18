В российском городе Элиста снова протестовали против мэра с "ДНР"

Около двух тысяч жителей Элисты, столицы Калмыкии, в пятый раз вышли на митинг с требованием отставки и.о. мэра города Дмитрия Трапезникова, экс-руководителя группировки "ДНР".

Источник: Deutsche Wall

Детали: Организаторы акции требуют прямых выборов главы города и референдума.

Активисты считают, что "человеку, который приехал из зоны боевых действий на территории другого государства, нечего делать в их городе".

По их словам, правоохранители открыли 15 административных дел против организаторов.

Напомним:

В конце сентября жители города Элиста (столица Калмыкии, РФ) протестовали против назначения и.о. главы города экс-руководителя группировки "ДНР" Дмитрия Трапезникова.

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