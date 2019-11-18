Трамп упрекнул Европу в недостаточной поддержке Украины

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Понедельник, 18 ноября 2019, 03:27

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.

Источник: Twitter Трампа

Дословно: "Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили (задержка помощи Администрацией Трампа – УП), и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?"

Предыстория:

  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
  • На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.

Украинская правда
Темы: Трамп Украина


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