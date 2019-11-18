Трамп упрекнул Европу в недостаточной поддержке Украины
Президент США Дональд Трамп считает, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.
Источник: Twitter Трампа
Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019
Дословно: "Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили (задержка помощи Администрацией Трампа – УП), и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?"
Предыстория:
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.
- На выборах президента 21 апреля после объявления результатов экзит-пола Владимиру Зеленскому позвонил Трамп.