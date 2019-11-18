Трамп упрекнул Европу в недостаточной поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.

Источник: Twitter Трампа

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019

Дословно: "Республиканцы и другие должны помнить, что украинский президент и министр иностранных дел заявили, что на них никто не оказывал давление. Кроме того, они даже не знали, что деньги не выплатили (задержка помощи Администрацией Трампа – УП), и получали деньги без всяких условий. Но почему Германия, Франция (Европа) не платят?"

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