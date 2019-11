Трамп упрекнул Европу в недостаточной поддержке Украины

Президент США Дональд Трамп считает, что Европа, в частности Франция и Германия, мало помогают Украине по сравнению с США.

Источник: Twitter Трампа

Republicans & others must remember, the Ukrainian President and Foreign Minister both said that there was no pressure placed on them whatsoever. Also, they didn’t even know the money wasn’t paid, and got the money with no conditions. But why isn’t Germany, France (Europe) paying?