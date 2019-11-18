Суд отпустил Гриценко под залог

Печерский районный суд Киева освободил из-под стражи председателя правления АО "Укрэксимбанк" Александра Гриценко и отпустил его под залог в размере 2 млн 998 тыс. 681 грн.

Источник: "Укринформ"

Детали: Таким образом суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры. Прокуроры ходатайствовали о мере пресечения для председателя "Укрэксимбанка" в виде залога в размере 100 млн грн и взятие его под стражу на 50 дней.

У Гриценко есть 5 дней для внесения залога.

Его задержали 16 ноября и освободили из-под стражи в зале суда 18 ноября.

Судья также обязал подозреваемого не отлучаться из Киева, не общаться со свидетелями, сдать паспорта и документы для выезда за границу и носить электронное средство контроля, а также сообщать прокурора об изменении места жительства и места работы.

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