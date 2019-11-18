Генпрокурор говорит, что драка с нардепом может обойтись Ляшко очень дорого

Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, возможно, спровоцировал инцидент с народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом, но такая провокация влечет серьезные последствия.

Источник: генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Рябошапки, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство, если бы Герус был обычным гражданином. А "поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже более жесткая квалификация и другие санкции".

Прямая речь: "У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого".



Что было ранее: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по делу о драке с Герусом. Прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

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