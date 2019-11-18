Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Генпрокурор говорит, что драка с нардепом может обойтись Ляшко очень дорого

Понедельник, 18 ноября 2019, 16:21
Генпрокурор говорит, что драка с нардепом может обойтись Ляшко очень дорого

Бывший народный депутат, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко, возможно, спровоцировал инцидент с народным депутатом фракции "Слуга народа" Андреем Герусом, но такая провокация влечет серьезные последствия.

Источник: генпрокурор Руслан Рябошапка в комментарии журналистам, которого цитирует "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам Рябошапки, этот инцидент был бы квалифицирован как хулиганство, если бы Герус был обычным гражданином. А "поскольку он является представителем власти и нападение на него совершено в связи с исполнением служебных обязанностей, это уже более жесткая квалификация и другие санкции".

Прямая речь: "У человека появилась возможность снова попасть в телевизор. И он использовал момент с Андреем Герусом. Но такие вещи наказываются Уголовным кодексом, поэтому надо выбирать. Медиапопулярность может стоить очень дорого".

Что было ранее: Бориспольская прокуратура вручила Ляшко подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля  по делу о драке с Герусом. Прокуроры будут просить суд отправить Ляшко под арест. По ч.2 ст. 346 УК предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 7 лет.

Предыстория:

  • 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на "слугу народа" Андрея Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
  • Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
  • Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Темы: Ляшко ОлегГенпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Все новости...
Ляшко Олег
В Киеве машина с Ляшко столкнулась с автомобилем СБУ: экс-нардеп устроил скандал
Олег Ляшко занялся майнингом криптовалют
Трое в центре. Как Гройсман, Смешко и Ляшко пробиваются в Раду
Последние новости
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
16:53
"Меня не будет дома этого Рождества": военные перепели популярные праздничные песни
16:49
Центральный банк Нигерии снял запрет на торговлю криптовалютой
16:40
New York Times: Путин посылает сигналы о готовности заморозить войну
16:20
На Львовщине проживает самое большое в Украине стадо бизонов
Все новости...
Реклама: