Спортсмен-нардеп Беленюк показал, как защититься от Ляшко

Депутат фракции "Слуга народа" Жан Беленюк записал видео, в котором показал бойцовские приемы самообороны, когда хватают за рубашку и когда атакуют спереди.

Источник: Жан Беленюк в Facebook

Детали: Свое видео Беленюк назвал "небольшим видеоматериалом по самообороне для депутатов, на которых периодически совершаются нападения", вероятно намекая на нападение лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко на депутата от "Слуги народа" Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь".

Дословно: "Когда вас начинают брать за рубашку (демонстрирует прием - ред.) – подворот! А когда вас атакуют спереди (демонстрирует прием - ред.) – бросайте прогибом!"

Предыстория: