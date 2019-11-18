Ляшко эффектно пришел получать подозрение

Бориспольская прокуратура вручила подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко.

Источник: Facebook-страница Ляшко, на которой было два стрима с места происшествия

Детали: Дело о себе Ляшко назвал сфальсифицированным. Свою драку с Герусом экс-нардеп объясняет "отстаиванием национальных интересов". Ляшко обвиняет Геруса в открытии импорта электроэнергии из России. "Радикал" пришел в прокуратуру с кипой бумаг и отметил, что требует от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.

Прямая речь: "Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины - останавливается наши производство, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора".

Что предшествовало: Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Предыстория: