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Ляшко эффектно пришел получать подозрение

Понедельник, 18 ноября 2019, 14:12

Бориспольская прокуратура вручила подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко.

Источник: Facebook-страница Ляшко, на которой было два стрима с места происшествия, сайт ГПУ

Детали: Дело о себе Ляшко назвал сфальсифицированным. Свою драку с Герусом экс-нардеп объясняет "отстаиванием национальных интересов". Ляшко обвиняет Геруса в открытии импорта электроэнергии из России. "Радикал" пришел в прокуратуру с кипой бумаг и отметил, что требует от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.

Прямая речь: "Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины - останавливается наши производство, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора".

Позиция прокуратуры: В суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Что предшествовало: Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".

Предыстория:

  • 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
  • Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
  • Полиция открыла по этому факту уголовное производство.

Украинская правда

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Темы: Ляшко Олег
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