Ляшко эффектно пришел получать подозрение
Бориспольская прокуратура вручила подозрение по делу о драке с народным депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом лидеру "Радикальной партии" Олегу Ляшко.
Источник: Facebook-страница Ляшко, на которой было два стрима с места происшествия
Детали: Дело о себе Ляшко назвал сфальсифицированным. Свою драку с Герусом экс-нардеп объясняет "отстаиванием национальных интересов". Ляшко обвиняет Геруса в открытии импорта электроэнергии из России. "Радикал" пришел в прокуратуру с кипой бумаг и отметил, что требует от ГПУ, СБУ, НАБУ возбудить против Геруса уголовное дело за измену и злоупотребление властью.
Прямая речь: "Приведенный "слугой" Герусом российский троянский конь уже нанес и продолжает наносить огромный ущерб национальным интересам Украины - останавливается наши производство, украинские энергетики и шахтеры теряют работу и вынуждены эмигрировать за границу, за выведенные из Украины деньги финансируется бюджет страны-агрессора".
Что предшествовало: Лидеру "Радикальной партии" Олег Ляшко подготовили подозрение в угрозе или насилии в отношении государственного деятеля по факту его драки с нынешним депутатом от "Слуги народа" Андреем Герусом в аэропорту "Борисполь".
Предыстория:
- 6 ноября лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко напал на Геруса в зале официальных делегаций VIP-терминала "Борисполя", обвиняя его в открытии импорта российской электроэнергии.
- Герус объяснил эту истерику тем, что Ляшко "известный защитник бизнеса Ахметова", который теряет деньги от импорта электроэнергии из РФ.
- Полиция открыла по этому факту уголовное производство.
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