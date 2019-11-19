Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении: скрыл 4,7 миллиарда

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Вторник, 19 ноября 2019, 16:16

Бывшему народному депутату Денису Дзензерскому сообщили о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен.

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Темы: прокуратура НАБУ Верховная Рада НАПК


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