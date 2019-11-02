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Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов

Суббота, 2 ноября 2019, 17:55
Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов

Народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн грн, избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Источник: Постановление Высшего Антикоррупционного суда от 2 ноября, оглашенное в ходе заседания суда

Дословно: "В удовлетворении ходатайства генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн".

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Также на подозреваемого возложены обязанности прибывать по требованию к следователю, детективу или прокурору в суд, сообщать об изменении своего места жительства / места работы, воздержаться от общения по обстоятельствам уголовного производства с гражданами, которые фигурируют в его деле, сдать на хранение свой паспорт гражданина Украина и паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину, а также носить электронное средство контроля (браслет).

Напомним, 

  • Сторона обвинения просила для Дубневича арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен, обосновывая это тем, что на свободе Дубневич может скрываться, влиять на свидетелей и других подозреваемых, а также препятствовать расследованию производства иным образом.
  • В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.
  • Сам Дубневич заявил, что "никуда не собирается сбегать и скрываться от следствия". 

Предыстория:

  • Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции.
  • 31 октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • На заседании по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу 1 ноября адвокат сообщил, что его готовы взять на поруки "под письменное обязательство" 9 народных депутатов: Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колыхаев.
  • Все поручители представляют парламентскую группу "За будущее", в которую входит Дубневич.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный судВерховная Радакоррупция
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