Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов

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Суббота, 2 ноября 2019, 18:55

Народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн грн, избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.

Источник: Постановление Высшего Антикоррупционного суда от 2 ноября, оглашенное в ходе заседания суда

Дословно: "В удовлетворении ходатайства генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн".

Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.

Напомним, 

  • Сторона обвинения просила для Дубневича арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен, обосновывая это тем, что на свободе Дубневич может скрываться, влиять на свидетелей и других подозреваемых, а также препятствовать расследованию производства иным образом.
  • В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.
  • Сам Дубневич заявил, что "никуда не собирается сбегать и скрываться от следствия". 

Предыстория:

  • Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции.
  • 31 октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • На заседании по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу 1 ноября адвокат сообщил, что его готовы взять на поруки "под письменное обязательство" 9 народных депутатов: Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колыхаев.
  • Все поручители представляют парламентскую группу "За будущее", в которую входит Дубневич.

Украинская правда
Темы: Антикоррупционный суд Верховная Рада коррупция


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