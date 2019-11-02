Дубневича отпустят под залог в 100 миллионов
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Суббота, 2 ноября 2019, 18:55
Народному депутату Ярославу Дубневичу, которого подозревают в хищении более 93 млн грн, избрана мера пресечения в виде залога в размере 100 млн грн.
Источник: Постановление Высшего Антикоррупционного суда от 2 ноября, оглашенное в ходе заседания суда
Дословно: "В удовлетворении ходатайства генпрокурора Руслана Рябошапки об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей отказать и применить меру пресечения в виде залога в размере 100 млн грн".
Внесение залога возможно на спецсчет в течение действия постановления суда - 5 дней.
Напомним,
- Сторона обвинения просила для Дубневича арест на 60 дней с альтернативой внесения залога в размере чуть более 93 миллионов гривен, обосновывая это тем, что на свободе Дубневич может скрываться, влиять на свидетелей и других подозреваемых, а также препятствовать расследованию производства иным образом.
- В то же время, адвокаты просят отпустить их подзащитного на поруки.
- Сам Дубневич заявил, что "никуда не собирается сбегать и скрываться от следствия".
Предыстория:
- Ярослава Дубневича подозревают в завладении 93,2 млн грн на схеме по закупке "Укрзализныцей" стрелочной продукции.
- 31 октября Верховная Рада сняла с него неприкосновенность и разрешила арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- На заседании по избранию меры пресечения Ярославу Дубневичу 1 ноября адвокат сообщил, что его готовы взять на поруки "под письменное обязательство" 9 народных депутатов: Игорь Палица, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Анатолий Урбанский, Петр Юрчишин, Виктор Балога, Антон Киссе, Сергей Минько и Игорь Колыхаев.
- Все поручители представляют парламентскую группу "За будущее", в которую входит Дубневич.
Украинская правда
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