Авария танкера под Одессой: ликвидировать экологическое бедствие мешает шторм
Экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы.
Источник: Администрация морских портов Украины
Дословно: "Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волны 3 балла.
Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море".
Детали: После этого будут решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде.
В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.
После этого будут решать, каким образом убрать "Delfi" от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.
Предыстория:
- 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.
- Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
- Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.
- А вечером 22 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.