Авария танкера под Одессой: ликвидировать экологическое бедствие мешает шторм

Экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы.

Источник: Администрация морских портов Украины

Дословно: "Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волны 3 балла.

Фото Госпогранслужбы

Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море".

Фото гсчс

Детали: После этого будут решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде.

В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

После этого будут решать, каким образом убрать "Delfi" от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.

Предыстория: