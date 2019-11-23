Авария танкера под Одессой: ликвидировать экологическое бедствие мешает шторм

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Суббота, 23 ноября 2019, 09:14

Экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы.

Источник: Администрация морских портов Украины

Дословно: "Сейчас на месте аварии сохраняются неблагоприятные погодные условия – скорость ветра 12-14 м/с, волны 3 балла.

 
Фото Госпогранслужбы 

Как только утихнет шторм, экологические службы АМПУ установят вокруг аварийного буксира боновые заграждения, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море". 

 
Фото гсчс 

Детали: После этого будут решать, как очистить загрязненные участки и предотвратить распространение нефтепродуктов в морской воде.

В частности, обследуют корпус судна с привлечением водолазов. Если будет возможность восстановить плавучесть танкера, то пробоины закроют, а воду откачают.

После этого будут решать, каким образом убрать "Delfi" от городского пляжа и транспортировать его в безопасное место.

Предыстория:

  • 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.   
  • А вечером 22 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Украинская правда
Темы: Одесса Черное море экология корабли


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