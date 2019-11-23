Винницкому полицейскому грозит до 10 лет: ударил мужчину, тот упал и умер

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Суббота, 23 ноября 2019, 11:57

Старшего оперуполномоченного винницкой милиции будут судить за превышение полномочий, которое повлекло смерть человека.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые повлекли смерть человека".

Детали: Следователи установили, что полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов.

А когда получил отказ, ударил мужчину кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие, в результате чего скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Украинская правда
Темы: ГБР Винница полиция


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