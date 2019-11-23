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Смерть соратника Гриценко: полицейскому грозит до 10 лет

Суббота, 23 ноября 2019, 10:57
Смерть соратника Гриценко: полицейскому грозит до 10 лет

Старшего оперуполномоченного винницкой милиции будут судить за превышение полномочий, которое привело к смерти соратника Анатолия Гриценко в Виннице Александра Комарницкого.

Источник: пресс-служба Государственного бюро расследований

Дословно: "Направлено в суд обвинительный акт в отношении старшего оперуполномоченного сектора криминальной полиции Киевского отделения полиции Винницкого отдела полиции по подозрению в превышении своих служебных полномочий, которые повлекли смерть человека".

Детали: Следователи установили, что полицейский предложил гражданину быть понятым при изъятии боеприпасов.

А когда получил отказ, ударил мужчину кулаком в лицо. От удара пострадавший упал и ударился головой об асфальтовое покрытие, в результате чего скончался в больнице, не приходя в сознание.

Действия полицейского квалифицировали по ч. 3 ст. 365 УК (превышение власти сотрудником правоохранительного органа, повлекшие тяжкие последствия).

Полицейскому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 10 лет с лишением права занимать должности на срок до 3 лет.

Предыстория: 

  • 13 июня лидер "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко обвинил полицейских в избиении своего соратника в Виннице Александра Комарницкого 11 июня.
  • В ГБР сообщали, что следователи проводят досудебное расследование в уголовном производстве относительно возможного неосторожного нанесения тяжкого телесного повреждения работником полиции во время несения службы (ст. 128 Уголовного кодекса Украины)
  • 23 июня Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста полицейскому, в результате конфликта с которым пострадал Комарницкий.
  • В Нацполиции заявили, что по распоряжению главы НП полиции Сергея Князева от служебных обязанностей отстранены четверо руководителей полиции Винницкой области, готовятся документы на увольнение заместителя начальника полиции области.

Украинская правда

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Темы: ГБРВинницаполиция
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