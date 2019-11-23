Авария танкера под Одессой: содержание нефтепродуктов в море превышено в 157 раз

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Суббота, 23 ноября 2019, 15:30

Содержание нефтепродуктов в Черном море на месте аварии танкера "Делфи" под Одессой превышает допустимую норму в 157 раз.

Источник: и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook

Прямая речь: "Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз.

По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море".

 
Фото с facebook фирсова 

Детали: По словам Фирсова, инспекторы продолжают работать на месте аварии и мониторить загрязнения.

Также сейчас вдоль берега растянули сорбирующие боны.

Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного танкера, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.

Когда специалисты получат доступ к судну, то смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.

Фирсов также сообщил, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.

Сам танкер является рейдово-портовым нефтеналивным плавбункеровщиком болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина – 10 метров, а грузоподъемность 1565 тонн.

Что было раньше: Администрация морских портов Украины сообщила, что экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы.

Предыстория:

  • 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
  • Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.
  • Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
  • Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.   
  • А вечером 22 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.

Украинская правда
Темы: Черное море корабли экология


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