Авария танкера под Одессой: содержание нефтепродуктов в море превышено в 157 раз
Содержание нефтепродуктов в Черном море на месте аварии танкера "Делфи" под Одессой превышает допустимую норму в 157 раз.
Источник: и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов в Facebook
Прямая речь: "Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз.
По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море".
Детали: По словам Фирсова, инспекторы продолжают работать на месте аварии и мониторить загрязнения.
Также сейчас вдоль берега растянули сорбирующие боны.
Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного танкера, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море.
Когда специалисты получат доступ к судну, то смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения.
Фирсов также сообщил, что владелец судна "Фактор групп лимитед" зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы.
Сам танкер является рейдово-портовым нефтеналивным плавбункеровщиком болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина – 10 метров, а грузоподъемность 1565 тонн.
Что было раньше: Администрация морских портов Украины сообщила, что экологические службы из-за шторма не могут приступить к ликвидации утечки горюче-смазочных материалов в месте аварии танкера "Delfi" вблизи Одессы.
Предыстория:
- 22 ноября вблизи Одессы сел на мель танкер "Делфи", владелец которого не разрешал экипажу покинуть судно, а спасательные катера не могли подойти к нему из-за шторма.
- Позже спасатели эвакуировали всех трех членов экипажа танкера.
- Тогда сообщалось, что на борту нет груза, который бы угрожал экологической ситуации Одесской области. Но само судно не имело необходимых регистрационных документов.
- Однако днем 22 ноября анализы показали превышение допустимой концентрации нефтепродуктов в воде в 53 раза.
- А вечером 22 ноября Госэкоинспекция Крымско-Черноморского округа заявила, что содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии превышает предельно допустимую концентрацию в 90 раз.
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