Активистов в Днепре побил представитель С14, его исключили из организации

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Понедельник, 25 ноября 2019, 11:51

Националистическое движение С14 признало, что участник этой организации принял участие в нападении на активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи - САМ" в Днипре. В С14 извинились и заявили, что нападавший исключен из рядов организации.

Источник: Facebook С14

Дословно: "Причиной стал конфликт участника движения "Сич"по поводу порядка организации мероприятия УИНП, который состоялся 21.11.19 в помещении "Просвиты". Конфликт произошел по его инициативе, без ведома руководства движения. Ситуации предшествовал ряд событий, которые способствовали личной неприязни, и которые, как упомянутый конфликт выше, были нам неизвестны".

Детали: В С14 уточнили, что нападение произошло на Владислава Мельника, еще один активист Вирослав Цюпьяк пострадал, когда разнимал конфликт.

Там добавили, что оба активиста ранее с движением С14 проводили совместные мероприятия и оказывали друг другу помощь.

Движение С14 осудило нападение и сообщило, что нападавший на активистов исключен из рядов организации. Еще один участник движения, который, как отмечается, не участвовал в драке, но знал о ней, "понесет дисциплинарное наказание".

В С14 добавили, что в нападении, кроме члена этой организации, участвовали другие лица, не являющиеся членами движения.

Дословно: "Приносим извинения пострадавшему Владиславу и Вирославу за нападение на территории "Просвиты", к которому были причастны в том числе наши активисты (часть нападавших не являются членами нашего движения). Готовы оплатить лечение и гарантировать, что подобное больше никогда не повторится".

Что было раньше: В субботу, 23 июля, стало известно, что в Днепре пятеро неизвестных избили активистов общественной организации "Сообщество активной молодежи - САМ" Владислава Мельника и Вирослава Цюпьяка.

Активисты получили травмы черепа, челюсти и носа. Пострадавшие сняли побои и написали заявление в полицию.

Темы: C14 Днепр драка


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