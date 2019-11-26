НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.

Источник: пресс-служба НАБУ, Facebook-страница заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского

Дословно: "Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК Украины.

Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении".

Дословно Тупальский: "По совету адвоката я не могу сейчас рассказывать подробности дела. Но могу сказать, что обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в пределах известной дела двухлетней давности".

Детали: Сейчас детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.

По словам Тупальского, то, что происходит, "это - не случайное стечение обстоятельств и не ошибка. Это переход "реформы" таможни на следующий уровень".

Что было раньше: 26 ноября появилась информация о следственных действиях в Тупальского. По информации УП, его задержали в рамках дела, связанного с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.

По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.

В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.

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Напомним: