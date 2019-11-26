НАБУ задержало 10 человек, причастных к схеме на таможне
Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.
Источник: пресс-служба НАБУ, Facebook-страница заместителя начальника Киевской городской таможни ГФС Сергея Тупальского
Дословно: "Предварительно действия задержанных, среди которых 7 сотрудников органов таможенного контроля, квалифицированы по ч.2 ст.364, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст 255 УК Украины.
Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении".
Дословно Тупальский: "По совету адвоката я не могу сейчас рассказывать подробности дела. Но могу сказать, что обыски у меня и еще ряда сотрудников Киевской городской таможни происходят в пределах известной дела двухлетней давности".
Детали: Сейчас детективы и прокуроры осуществляют другие следственные действия, связанные с установлением обстоятельств совершения преступления.
По словам Тупальского, то, что происходит, "это - не случайное стечение обстоятельств и не ошибка. Это переход "реформы" таможни на следующий уровень".
Что было раньше: 26 ноября появилась информация о следственных действиях в Тупальского. По информации УП, его задержали в рамках дела, связанного с "одним из самых известных контрабандистов" Украины одесским бизнесменом Вадимом Альпериным, который якобы предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов.
По словам источника УП, Альперину удалось скрыться.
В конце 2018 года в начале 2019 года Тупальский исполнял обязанности руководителя Одесской таможни.
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Напомним:
- В январе 2018 года прокуратура АР Крым совместно с СБУ разоблачила контрабандную схему Альперина, работа которой могла нанести около 700 млн гривен убытков госбюджету.
- Одесская группировка контрабандистов создала десятки фирм-однодневок, директорами которых были подставные лица. Эти компании получали большой объем товара из Китая (обувь, ткани, сумки и т.д.). Поставкой товара из Китая занимались аналогичные фирмы-прокладки. Контракты же фактически фабриковали в Одессе. В документах указывали стоимость товара, заниженную в десять и более раз.
- Таможенники корректировали таможенную стоимость товара до уровня, который соответствовал реальной стоимости, но представители одесских компаний, пользуясь 55 ст. Таможенного кодекса, вносили на счета таможни соответствующие финансовой гарантии, что давало возможность направить товар в свободное обращение.
- Далее эти компании-импортеры обращались к одному из одесских судов. И группа судей отменяла решение таможни, фактически обязывая ее растамаживать товар по значительно заниженной стоимости и возвращать импортеру его финансовую гарантию.
- В ноябре 2017 сообщалось об аресте 450 миллионов, принадлежащих двум десяткам одесских компаний-импортеров, которые контролировал Альперин.
- Позже стало известно, что бизнесмен предлагал детективам НАБУ взятку в 800 тысяч долларов за снятие этого ареста.
- Печерский райсуд Киева арестовал Альперина на 60 суток с альтернативой внесения залога в 21 млн грн.
- В декабре бизнесмен после внесения залога вышел из-под стражи.
- Дело до сих пор находится на рассмотрении Печерского райсуда.
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