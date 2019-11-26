Медведчук судится с Садовым из-за призыва обменять его на пленных

В партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявили, что суд обязал Генпрокуратуру открыть дело против мэра Львова Андрея Садового из-за его высказываний в отношении лидера партии Виктора Медведчука.

Источник: пресс-служба ОПЗЖ

Детали: Согласно сообщению, Печерский районный суд г. Киева рассмотрел заявление народного депутата и принял решение обязать ГПУ начать расследование уголовного преступления.

Речь идет о якобы противоправных действиях городского головы Львова Андрея Садового, который 4 декабря 2018 года в видеоролике на своем Youtube-канале предложил обменять Медведчука на пленных моряков и других политических узников в РФ.

В ОПЗЖ назвали это предложение "призывом к подготовке и совершению преступления в отношении Виктора Медведчука".

У Медведчука заявляют, что в призывах Садового "усматриваются подстрекательство к совершению незаконных действий, привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности".

UPD: Сам Садовый, комментируя сообщение о решении суда, заявил, что его предложение до сих пор актуально.

Прямая речь: "Я действительно предлагал обменять Медведчука на наших военнопленных. В принципе мое предложение актуально до сих пор - многие наши заложники остаются в российских тюрьмах. Символично, что это решение было принято 21 ноября, в день начала Революции Достоинства. Именно 21 ноября мне вручили подозрение. Интересное совпадение. Я вот думаю, а вся эта нечисть не знает других дат?"

Что было раньше: 21 декабря стало известно, что САП объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

По данным Украинской правды, сторона обвинения будет ходатайствовать о залоге для Андрея Садового в размере 50 млн гривен.

Речь идет о "злоупотреблениях во время операций с земельными участками, расположенных на территории Рясное-Русськое сельского совета Львовской области, которые нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен".

Следствие установило, что более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского горсовета без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности.

В САП также сообщили, что проданная земля вообще не принадлежит территориальной общине Львова, а фактически принадлежит к землям Рясное-Русського сельского совета области, как земля сельскохозяйственного назначения.

Должностным лицам Львовского горсовета инкриминируют совершение преступления по ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК.

Земельный участок в 23 гектара на момент продажи в конце 2015 года был спорным, потому что не были определены пределы города Львов и села Рясное. По состоянию на 2015 год на этом участке были огороды, паи почти 300 жителей Рясное-Русськое.

Однако в 2017 году Львовский горсовет утвердил меморандум с Рясно-Русським сельским советом. Постановлением устанавливалась граница Львова и спорный участок перешел ко Львову. Также община села должна была прекратить протестовать против строительства индустриального парка компанией "СиТиПарк" на этой территории.

Правоохранители считают, что проект землеустройства, по которому участок отводится под парк, "не соответствует по составу и содержанию требованиям земельного законодательства и другим нормативным документам по вопросам землеустройства и землепользования, действующих на дату его утверждения".

В частности, земельные участки расположены или за пределами Львова, или частично во Львове, но в пределах земель бывшего колхоза "Новая жизнь".

Напомним:

В 2016 году генпрокурор Юрий Луценко заявил: "В сентябре 2015 года Львовским горсоветом одному из субъектов хозяйствования было предоставлено в аренду земельный участок площадью 23 га, нормативно-денежная оценка которой составила 140 млн гривен. Уже через 3 месяца (в декабре того же года) землю за личной подписью председателя горсовета продали по цене 52 миллиона гривен, что на 88 млн меньше ее оценки".

По версии следствия, в 2015-2016 гг., Львовская мэрия незаконно завладела землей, а затем продала ее частной фирме втрое дешевле, чем рыночная стоимость.

Под договором купли-продажи земли стоит личная подпись Садового.

По состоянию на 2016 год земля была спорной. Так, как не были определены границы города Львов и села Рясное.

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