Скандал с изнасилованием: Иванисова выгнали из "слуг народа"

Народного депутата Романа Иванисова, о чьей судимости за групповое изнасилование недавно стало известно, исключили из состава партии "Слуга народа" и фракции политсилы в Верховной Раде.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя председателя фракции Евгению Кравчук, президент Владимир Зеленский

Прямая речь Карвчук: "Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады".

Детали: Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам. Он не назвал фамилию, но сказал, что уже третьего "слугу" исключили из партии. Очевидно, что речь шла об Иванисове.

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