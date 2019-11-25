Скандал с изнасилованием: Иванисова выгнали из "слуг народа"
Понедельник, 25 ноября 2019, 19:16
Народного депутата Романа Иванисова, о чьей судимости за групповое изнасилование недавно стало известно, исключили из состава партии "Слуга народа" и фракции политсилы в Верховной Раде.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя председателя фракции Евгению Кравчук, президент Владимир Зеленский
Прямая речь Карвчук: "Решение об исключении Романа Иванисова и из фракции, и из партии уже принято. На ближайшем пленарном заседании об исключении из фракции официально объявит председатель Верховной Рады".
Детали: Эту информацию подтвердил президент Владимир Зеленский в своем видеообращении к украинцам. Он не назвал фамилию, но сказал, что уже третьего "слугу" исключили из партии. Очевидно, что речь шла об Иванисове.
Предыстория:
- 15 ноября "Слуга народа" исключила народных депутатов Анну Скороход и Антона Полякова.
- Экс-нардеп Игорь Мосийчук обнародовал информацию, что Иванисов в середине 90-х был осужден за изнасилование несовершеннолетней.
- Иванисов в Facebook назвал эту информацию "чернухой" и "заказухой" и показал справку об отсутствии судимости.
- Генпрокурор Руслан Рябошапка подтвердил, что народный депутат "Слуги народа" Роман Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании. В то же время в ГПУ заявили, что несудимость Иванисова, о которой заявил Рябошапка, не подтверждена ведомством и проверка продолжается.
- Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил приостановить членство Иванисова во фракции "Слуга народа" на время проверки информации о его судимости.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что желает разобраться в скандале о судимости народного депутата "Слуги народа" Романа Иванисова и его причастности к изнасилованию, и если что-то подтвердится, то заставит его сложить мандат.