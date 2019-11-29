Реформа СБУ: служба хочет оставить за собой право на следствие – ЦПК

В Службе безопасности подготовили законопроект, где предлагается оставить за ведомством функцию досудебного расследования.

Об этом говорится в колонке для "Украинской правды" юриста и заместителя исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елены Щербань.

ЦПК получил копию законопроекта, переданного СБУ в Офис президента, и проанализировал его.

В частности, в СБУ предлагают оставить за собой функцию досудебного расследования.

Щербань подчеркивает, что лишить СБУ этих функций рекомендуют эксперты и международные партнеры, потому что следствие и контрразведывательные функции - это совершенно разные мероприятия, которые имеют разную цель.

"Следствие должно расследовать и обеспечить привлечение преступников к ответственности, контрразведка - сбор информации для анализа и выявления угроз государственной безопасности, чтобы такие угрозы предупредить.

Если следствие борется с одним конкретным следствием угроз - преступностью, то контрразведка должна предупреждать все угрозы госбезопасности. А контрразведка была и остается главной задачей службы", - отметила юрист ЦПК.

По их словам, в законопроекте этого не предусмотрено, в СБУ даже не забирают из-под следствия такие преступления как контрабанду.

В законопроекте есть предложение, чтобы генпрокурор или его заместитель по представлению председателя СБУ или его заместителя мог передать в службу любое дело, если оно угрожает нацбезопасности, то есть фактически любое дело.

Также в ЦПК сообщают, что СБУ планирует сохранить свои полномочия по борьбе с организованной преступностью, хотя бороться с преступностью должен каждый орган досудебного расследования в пределах своей подследственности.

Щербань пишет, что, согласно документу, СБУ пытается подорвать независимое функционирование других правоохранительных органов. В частности, бетонируется возможность "прослушки" только через СБУ.

Кроме того, руководство службы не желает подавать открытые декларации. Также служба предлагает согласовывать порядок осуществления всех возможных антикоррупционных мер относительно ее сотрудников.

В ведомстве предлагают ограничить максимальную численность сотрудников с 31 000 до 15 000 человек с возможностью увеличить предельную численность еще на 5000 человек во время особого периода или военной агрессии.

Сейчас, по словам руководителя СБУ Ивана Баканова, в службе работает 27 000 человек.

"Однако заключительные положения проекта предусматривают, что сокращение будет происходить в течение следующих 7 лет - до 1 января 2027. Этот подход объясняется якобы тем, что сокращение служащих требует серьезных расходов из-за выплат, предусмотренных военнослужащим в связи с увольнением. Поэтому в СБУ планируют увольнять по 2000 человек в год для экономии средств", - добавила Щербань.

Напомним: