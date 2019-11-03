Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства – WP

По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Источник: The Washington Post

Детали: Источники ссылались на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой же встрече Трамп сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

Дословно: "Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на выборах – УП). Были обвинения, что они нанесли ему вреда. Он просто ненавидел Украину ".

Напомним:

В материале The New York Times говорилось, что президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", пытаясь искать доказательства вмешательства в выборы в США.

Предыстория: