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Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства – WP

Воскресенье, 3 ноября 2019, 05:18
Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства – WP

По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.

Источник: The Washington Post

Детали: Источники ссылались на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.

Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.

На этой же встрече Трамп сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".

По словам неназванного источника, понять такую ​​неприязнь к Украине они не могли.

Дословно: "Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на выборах – УП). Были обвинения, что они нанесли ему вреда. Он просто ненавидел Украину ".

Напомним:

  • В материале The New York Times говорилось, что президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", пытаясь искать доказательства вмешательства в выборы в США.

Предыстория:

  • В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
  • Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
  • 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
  • Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
  • Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ТрампСШАУкраина
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