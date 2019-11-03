Трамп ненавидел Украину с первых дней президентства – WP
По словам нынешних и бывших чиновников администрации президента Дональда Трампа, он чувствовал "непреодолимую ненависть" к руководству Украины, в частности из-за якобы попытки вмешательства в президентскую кампанию 2016 года.
Источник: The Washington Post
Детали: Источники ссылались на майскую встречу Трампа с советниками в Овальном кабинете. На ней президента пытались убедить, что новый украинский лидер Владимир Зеленский заслуживает поддержки США.
Тогда глава Белого дома считал, что руководство Украины находилось в сговоре с демократами, чтобы подорвать его президентскую кампанию 2016 года.
На этой же встрече Трамп сказал, что украинские чиновники "ужасные, коррумпированные люди".
По словам неназванного источника, понять такую неприязнь к Украине они не могли.
Дословно: "Были обвинения, что они как-то сотрудничали с кампанией Клинтон (экс-соперница Трампа на выборах – УП). Были обвинения, что они нанесли ему вреда. Он просто ненавидел Украину ".
Напомним:
- В материале The New York Times говорилось, что президент США Дональд Трамп и его личный адвокат Руди Джулиани проводили в отношении Украины "теневую внешнюю политику", пытаясь искать доказательства вмешательства в выборы в США.
Предыстория:
- В начале сентября издание "The Washington Post" сообщило, что президент США Дональд Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского открыть дело в отношении сына своего конкурента на выборах-2020 Джо Байдена.
- Внимание к этому возросло из-за решения администрации Трампа выдать военную помощь Украине после задержки, которая расстроила членов Конгресса из обеих партий.
- 25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.
- Из текста разговора следует, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента бывшего вице-президента Джо Байдена.
- Зеленский публично отрицает, что президент США оказывал на него давление. "На меня никто не давил", - заявил он журналистам во время встречи с Трампом в Нью-Йорке.