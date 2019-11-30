Многие нормы закона о дезинформации введут на время оккупации – министр

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявляет, что многие нормы законопроекта о противодействии дезинформации, который разрабатывает министерство, будут действовать до прекращения оккупации украинских территорий.

Источник: интервью Бородянского "Зеркалу недели"

Прямая речь: "Многие меня спрашивает: мол, почему мы делаем то, чего нет в Европе? Но в Европе нет войны, а у нас она есть. Многие нормы из тех, которые мы будем обсуждать в законопроекте о дезинформации, будут действовать до тех пор, пока часть Украины будет временно оккупирована".

Министр заявил, что контент блоггеров также будет подпадать под регуляцию:

"А мы и не регулируем блогосферу, мы регулируем контент. И если кто-то нарушает украинское законодательство при помощи определенного контента, например, призывает к вражде, то и будет нести за это ответственность. Блогер и раньше нес ответственность согласно действующему законодательству. Сейчас мы хотим сказать, что контент подпадает под регуляцию. И это нормально. Есть огромное количество людей, которые потребляют контент блогеров. Мы начинаем с размера аудитории".

Детали: Бородянский также подчеркнул, что законопроект на направлен против журналистских расследований и сообщил, что министерство разрабатывает идеи по поддержке СМИ, которые имеют высокий индекс достоверности.

На вопрос, какие законопроекты будет подавать в Верховную Раду министерство, Бородянский сказал: "Их много. Есть законопроект, касающийся медиа, то есть защиты от дезинформации, повышение защиты журналиста - целый блок. Есть блок, который касается спорта - это новый закон о спорте, а также блок антидопингового законодательства. Есть блок культурный - сохранение наследия, повышение ответственности за наследие, а также запуск арт-рынка, то есть его легализация".

Подробнее о целях нового гуманитарного министра читайте "Владимир Бородянский: Мы додискутировались до того, что нам необходимо защищать правду"

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