Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

Источник: Европарламент в Twitter, "Новая газета"

Oleg Sentsov à Paris: un an après la venue de son avocat et de sa cousine, il reçoit la citoyenneté d’honneur de la Ville. “Tous les prisonniers ukrainiens n’ont pas été libérés, je continuerai à me battre pour leur libération et j’espère que vous me soutiendrez dans ce combat”. pic.twitter.com/JH2YtQIUX2 — Parlement européen (@PE_FRANCE) November 30, 2019

Дословно: "Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города".

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал он.

Детали: Как пишет российская "Новая газета", перед церемонией прошла короткая встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

Сама церемония была очень простой: режиссеру вручили сертификат о "почетном гражданстве" — лист формата A4 в рамке. Выступление Сенцова не было предусмотрено в программе. Несколько слов сказала сама мэр.

Что было ранее: 24 сентября 2018 года городской совет Парижа проголосовал за присвоение украинскому режиссеру Олегу Сенцову звания почетного гражданина французской столицы.

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