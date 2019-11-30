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Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа

Суббота, 30 ноября 2019, 22:55
Сенцову вручили документы о почетном гражданстве Парижа

Бывший политзаключенный Кремля, украинский режиссер Олег Сенцов получил документы о почетном гражданстве Парижа.

Источник: Европарламент в Twitter, "Новая газета"

Дословно: "Олег Сенцов в Париже: через год после приезда своего адвоката и его двоюродного брата он получает почетное гражданство города".

"Все украинские заключенные не освобождены. Я буду продолжать борьбу за их освобождение, и я надеюсь, что вы поддержите меня в этой борьбе", - сказал он.

Детали: Как пишет российская "Новая газета", перед церемонией прошла короткая встреча мэра Парижа Анн Идальго с Сенцовым "за закрытыми дверями".

Сама церемония была очень простой: режиссеру вручили сертификат о "почетном гражданстве" — лист формата A4 в рамке. Выступление Сенцова не было предусмотрено в программе. Несколько слов сказала сама мэр.

Что было ранее: 24 сентября 2018 года городской совет Парижа проголосовал за присвоение украинскому режиссеру Олегу Сенцову звания почетного гражданина французской столицы.

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Украинская правда

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Темы: Сенцов
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