Разведение в Петровском: боевики готовят провокацию с белой ракетой – СЦКК

Штаб Операции объединенных сил сообщает, что боевики, которые нарушали режим прекращения огня, заявляют о готовности к разведению сил в Петровском 4 ноября и обещают просигнализировать о начале разведения белой ракетой.

Источник: пресс-центр ООС со ссылкой на заявление Украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон

Дословно: "В ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть 04.11.2019 готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени) 4 ноября.

В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу".

Детали: В ОС добавили, что, действуя таким образом, главари самопровозглашенных квазиформирований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

В штабе также напомнили, что по данным СММ ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков в пределах участка № 3 "Петровское" было зафиксировано 30 октября.

При этом, согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

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