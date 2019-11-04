Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Разведение в Петровском: боевики готовят провокацию с белой ракетой – СЦКК

Понедельник, 4 ноября 2019, 08:41
Разведение в Петровском: боевики готовят провокацию с белой ракетой – СЦКК

Штаб Операции объединенных сил сообщает, что боевики, которые нарушали режим прекращения огня, заявляют о готовности к разведению сил в Петровском 4 ноября и обещают просигнализировать о начале разведения белой ракетой.

Источник: пресс-центр ООС со ссылкой на заявление Украинской стороны совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон

Дословно: "В ряде СМИ появилась информация о том, что оккупационная власть 04.11.2019 готова приступить к началу разведения сил и средств на участке №3 "Петровское", в знак чего запустят белую сигнальную ракету в 12:00 (по киевскому времени) 4 ноября.

В этом контексте заявления представителей оккупационных властей относительно намерений начать процесс разведения на участке №3 является ничем иным как очередной провокацией и очковтирательством мировому сообществу".

Детали: В ОС добавили, что, действуя таким образом, главари самопровозглашенных квазиформирований не соблюдают Минские договоренности и взятые на себя обязательства в формате Трехсторонней контактной группы по установлению устойчивого режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон.

В штабе также напомнили, что по данным СММ ОБСЕ, последнее нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков в пределах участка № 3 "Петровское" было зафиксировано 30 октября.

При этом, согласно Минским договоренностям, условием начала разведения сил и средств является верификация СММ ОБСЕ соблюдение режима полного прекращения огня в течение семи суток.

Узнать больше: 

Уйти или остаться. Поможет ли разведения войск закончить войну на Донбассе

Украинизация Штайнмайера: как сделать идею Кремля безопасной для Украины

Предыстория:  

  • 31 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
  • 1 ноября пресс-центр ООС сообщил, что в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области завершилось зеркальное разведение сил и средств. 

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Объединенные силы на ДонбассеРазведение сил
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Зеленский уволил командующего объединенных сил
Объединенные силы показали, как сбивали российские вертолеты в субботу
На Донбассе ВСУ уничтожили более 20 единиц техники и 30 оккупантов
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: