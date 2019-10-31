Зеленский рассказал, когда начнется разведение в Петровском

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Четверг, 31 октября 2019, 11:51

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.

Источник: совместная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины 31 октября

Прямая речь Зеленского: "Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском".

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП
Темы: Зеленский Разведение сил


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