Зеленский рассказал, когда начнется разведение в Петровском
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Четверг, 31 октября 2019, 11:51
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разведение в Петровском начнется 4 ноября, при условии соблюдения семидневного режима тишины.
Источник: совместная пресс-конференция генсека НАТО Йенса Столтенберга и президента Украины 31 октября
Прямая речь Зеленского: "Мы со своей стороны начали разведение в Катериновке. Если все будет безопасно и в Петровском течение недели, то, мне кажется, 4 ноября мы должны начать разведение и в Петровском".
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Алена Мазуренко, УП
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