Дубневич не хочет отдавать 10 миллионов: подал апелляцию
Понедельник, 4 ноября 2019, 12:36
Народный депутат Ярослав Дубневич обжалует решение суда о залоге в 100 миллионов гривен.
Источник: адвокат Дубневича Станислав Пелюк в комментарии УП
Прямая речь: "Апелляцию сегодня подали. Залог не внесли еще. Не могу сказать (будут ли вообще вносить, – УП)".
Детали: Он добавил, что не говорил о внесении залога со своим клиентом, потому что это не в его компетенции.
При этом Пелюк добавил, что Дубневич "понимает последствия и понимает, что ему нужно делать". Он добавил, что если внести залог будет возможность, то нардеп это сделает, если нет – то "будут действовать в рамках закона".
Сейчас, по словам адвоката, Дубневич находится дома. На внесение залога у него есть 5 суток с момента провозглашения решения суда.
Предыстория:
- 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и дала разрешение на арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
- Нардепа подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками "Укрзализныцей" стрелочной продукции.
- 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 миллиона гривен.
- Дубневич после суда заявил, что не знает, как сможет найти 100 миллионов гривен.
Ирина Балачук, УП