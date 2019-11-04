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Дубневич не хочет отдавать 10 миллионов: подал апелляцию

Понедельник, 4 ноября 2019, 12:36

Народный депутат Ярослав Дубневич обжалует решение суда о залоге в 100 миллионов гривен.

Источник: адвокат Дубневича Станислав Пелюк в комментарии УП

Прямая речь: "Апелляцию сегодня подали. Залог не внесли еще. Не могу сказать (будут ли вообще вносить, – УП)".

Детали: Он добавил, что не говорил о внесении залога со своим клиентом, потому что это не в его компетенции.

При этом Пелюк добавил, что Дубневич "понимает последствия и понимает, что ему нужно делать". Он добавил, что если внести залог будет возможность, то нардеп это сделает, если нет – то "будут действовать в рамках закона".

Сейчас, по словам адвоката, Дубневич находится дома. На внесение залога у него есть 5 суток с момента провозглашения решения суда.

Предыстория:

  • 31 октября Верховная Рада сняла с Ярослава Дубневича неприкосновенность и дала разрешение на арест нардепа. В тот же день Дубневичу вручили подозрение.
  • Нардепа подозревают в хищении более 93 миллионов гривен на схеме с закупками "Укрзализныцей" стрелочной продукции.
  • 2 ноября Высший Антикоррупционный суд избрал Дубневичу меру пресечения в виде залога в размере 100 миллиона гривен.
  • Дубневич после суда заявил, что не знает, как сможет найти 100 миллионов гривен.  

Ирина Балачук, УП
Темы: Верховная Радакоррупциясуд
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