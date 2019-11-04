Прокурор Кулик построил 14-й этаж элитного ЖК в центре Киева – СМИ

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Понедельник, 4 ноября 2019, 21:47

Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

Источник: расследование журналистов программы "Наші Гроші" на Bihus info

Детали: В жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской 59 семья Кулика владеет двумя квартирами общей площадью более 400 кв.м.

Одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов.

Кроме того, у семьи Кулика в "Дипломат Холле" два гаража и одно помещение на крыше (88 кв.м).

Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Журналисты утверждают, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели.

Кроме того, строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.

По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

Что было ранее: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

Кулик на переаттестацию не явился, но приказа о его увольнении нет.

18 октября издание The New York Times посвятило материал Кулику, в котором говорилось о том, что прокурор составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США и конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Предыстория:

  • В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.
  • После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.

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Темы: Генпрокуратура


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