Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокурор Кулик построил 14-й этаж элитного ЖК в центре Киева – СМИ

Понедельник, 4 ноября 2019, 20:47
Прокурор Кулик построил 14-й этаж элитного ЖК в центре Киева – СМИ

Прокурор Константин Кулик незаконно построил дополнительный этаж на несколько сотен квадратных метров в элитном жилом комплексе Diplomat Hall в Киеве. Строительство проходило во время расследования его незаконного обогащения.

Источник: расследование журналистов программы "Наші Гроші" на Bihus info

Детали: В жилом комплексе Diplomat Hall на Жилянской 59 семья Кулика владеет двумя квартирами общей площадью более 400 кв.м.

Одна квартира в этом здании стоит в среднем 300 тысяч долларов.

Кроме того, у семьи Кулика в "Дипломат Холле" два гаража и одно помещение на крыше (88 кв.м).

Одна из квартир записана на сожительницу Кулика Ирину Немец.

Журналисты утверждают, что специалисты Киевской райгосадминистрации приезжали в ЖК с проверкой и в своем отчете написали, что строительства дополнительного, 14-го, этажа не увидели.

Кроме того, строительство "этажа Кулика" не согласовывал ни Департамент по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля Киева, ни Государственная архитектурно-строительная инспекция.

В Едином реестре документов отсутствует информация о выдаче документов, дающих право на строительство объекта по улице Жилянская 59, помещение 1420.

По словам журналистов, 14-й этаж для Кулика строился во время расследования незаконного обогащения прокурора.

Что было ранее: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

Кулик на переаттестацию не явился, но приказа о его увольнении нет.

18 октября издание The New York Times посвятило материал Кулику, в котором говорилось о том, что прокурор составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США и конкурента Дональда Трампа на выборах 2020 года.

Предыстория:

  • В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.
  • После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.

Читайте также: Кулик vs окружения Порошенко. Кто и что стоит за подозрениями Гонтаревой, Ложкину и Филатову

"Украинская правда" в Threads

Темы: Генпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

Минобороны думает присылать повестки "по электронке", в том числе и за границу – Умеров

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
Генпрокуратура
Генпрокуратура РФ заявила, что Пригожину "светит" от 12 до 20 лет тюрьмы
Это только начало: в Украине откроют представительство МУС
Генпрокурор Костин: Путин теперь подозреваемый, за границей его могут арестовать
Последние новости
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
18:30
В НБА появится третий украинец: Скапинцев заключил контракт
18:26
После выхода Анголы никто из членов ОПЕК не изъявил желания покинуть организацию
18:12
10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА
17:56
В результате обстрела прифронтовой ТЭС ранены 5 энергетиков
17:50
Посол Украины отрицает давление Германии насчет переговоров с РФ
17:34
Днепровский застройщик и компании на оккупированных территориях: детали новых санкций
17:22
Россияне атаковали Херсонщину с беспилотника: погиб местный житель
17:16
Польские перевозчики продолжат блокаду границы на Рождество
17:07
Хищение 1,5 млрд грн на снарядах: руководителя управления Минобороны отправили под стражу
Все новости...
Реклама: