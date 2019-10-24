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"Зашкваренный" прокурор Кулик не пришел на переаттестацию

Четверг, 24 октября 2019, 15:36
Зашкваренный прокурор Кулик не пришел на переаттестацию

Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.

Источник: комментарий члена кадровой комиссии Александра Леменова "Украинской правде", Facebook-страница ЦПК

Дословно ЦПК: "Прокуроры ГПУ в рамках переаттестации писали тесты... Среди более 1000 прокуроров 29% не сдали или не явились на экзамен.

В частности, не сдал достаточно простой, по мнению многих, тест прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость".

Детали: Прокурор был в списках на прохождение теста, но не явился.

По словам Леменова, у Кулика есть еще время для того, чтобы принести справку об уважительной причине прогула, если справки не будет, то Кулика уволят.

В 2016 году Кулику предъявили обвинение в незаконном обогащении на сумму 2,8 млн грн. В частности, на мать прокурора и мать его детей Ирину Немец оформлено ряд объектов недвижимости в центре Киева.

После декриминализации статьи о незаконном обогащении суд продолжил судить Кулика по недействующей статьи, потому что не нашел возможности закрыть дело на стадии судебного разбирательства.

В ЦПК назвали Кулика "зашквареним персонажем".

Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

Во время тестирования кандидатам на должности прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.

Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл - 70) допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.

Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.

Почему это важно: По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и доброчесности.

Эффективность аттестации в рамках реформы прокуратуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским и принятой парламентом, ставили под сомнение некоторые прокуроры. Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе на тот момент руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.

Знать больше: Кулик vs окружения Порошенко. Кто и что стоит за подозрениями Гонтаревой, Ложкину и Филатову

Предыстория:

  • В конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
  • Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
  • Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
  • Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
  • Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.

Украинская правда

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Темы: прокуратураЦПК
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