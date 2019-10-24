"Зашкваренный" прокурор Кулик не пришел на переаттестацию
Украинский прокурор Константин Кулик прогулял экзамен на знание законодательства для работы в Офисе генерального прокурора.
Источник: Facebook-страница Центра противодействия коррупции и члена кадровой комиссии Александра Леменова
Дословно: "Прокуроры ГПУ в рамках переаттестации писали тесты... Среди более 1000 прокуроров 29% не сдали или не явились на экзамен.
В частности, не сдал достаточно простой, по мнению многих, тест прокурор Константин Кулик. Это тот Кулик, который стал первым обвиняемым за незаконное обогащение. Прокурор, который доказывал, что нет ничего общего с матерью троих его детей, на которую записана дорогая недвижимость".
Детали: Прокурор был в списках на прохождение теста, но не явился.
По словам Леменова, у Кулика есть еще время для того, чтобы принести справку об уважительной причине прогула, если справки не будет, то Кулика уволят.
Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.
Во время тестирования кандидатам на должности прокурора нужно с помощью компьютерной техники ответить на 100 вопросов за 100 минут. За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Результат каждого кандидата появляется на экране компьютера сразу после завершения теста.
Прокуроры, набравшие необходимое количество баллов (проходной балл - 70) допускаются к следующему этапу аттестации - тестирование на общие способности и навыки.
Последний этап будет проходить в форме собеседования и включать в себя выполнение ситуационной задачи.
Почему это важно: По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и доброчесности.
Эффективность аттестации в рамках реформы прокуратуры, инициированной президентом Владимиром Зеленским и принятой парламентом, ставили под сомнение некоторые прокуроры. Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе на тот момент руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
Знать больше: Кулик vs окружения Порошенко. Кто и что стоит за подозрениями Гонтаревой, Ложкину и Филатову
Предыстория:
- В конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
- Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
- Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
- Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
- Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua