Украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Источник: "The New York Times"

Дословно: "Когда украинский прокурор Константин Кулик составил досье на английском языке на семи страницах, в котором обвинял сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего в коррупции, он помог начать политическую огненную борьбу, которая привела к расследованию об импичменте президента Трампа".

Детали: Издание отмечает, что когда Кулик возобновил дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена на украинскую газовую компанию "Burisma Holdings", против него самого были подозрения: его трижды обвиняли в коррупции и нарушении политически мотивированных дел против оппонентов. Также была информация, что Кулик имеет связи с военачальником на востоке Украины, обвиненным в работе на российские спецслужбы.

Несмотря на это, Кулик остается главой департамента в Генеральной прокуратуре Украины при новом президенте Владимире Зеленском.

NYT считает, что постоянное присутствие Кулика во властных залах иллюстрирует смешение политики и уголовной юстиции в Украине, когда расследование используются как оружие в политике или в бизнесе – и распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эти тактики вливаются в американскую политику.

Генеральная прокуратура отказалась уточнить, сохраняет ли Кулик контроль над делом Байдена. Сам Кулик не ответил на запросы об интервью.

Досье Кулика очень оживило дело Байдена. Составленный и распространенный им документ из 7-ми страниц также обвинил американских дипломатов в покрывании преступлений, совершенных Байденами, ошибочная теория сыграла роль в отзыве посла Мари Йованович из Украины.

NYT отмечает, что Константина Кулика и Юрия Луценко считали преданными президенту Петру Порошенко, однако за два дня до первого тура президентских выборов Кулик открыл уголовные дела по обвинению в коррупции против людей из окружения Порошенко.

Якобы перед этим, в марте, Кулик и Луценко общались с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Предыстория: