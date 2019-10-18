Прокурор Кулик причастен к скандалу вокруг Трампа – NYT

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Пятница, 18 октября 2019, 15:50

Украинский прокурор Константин Кулик составил англоязычное досье на 7 страниц о коррупции Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США, чем способствовал борьбе, которая привела к расследованию в отношении президента Дональда Трампа.

Источник: "The New York Times"

Дословно: "Когда украинский прокурор Константин Кулик составил досье на английском языке на семи страницах, в котором обвинял сына бывшего вице-президента Джозефа Байдена-младшего в коррупции, он помог начать политическую огненную борьбу, которая привела к расследованию об импичменте президента Трампа".

Детали: Издание отмечает, что когда Кулик возобновил дело о коррупции, связанное с работой Хантера Байдена на украинскую газовую компанию "Burisma Holdings", против него самого были подозрения: его трижды обвиняли в коррупции и нарушении политически мотивированных дел против оппонентов. Также была информация, что Кулик имеет связи с военачальником на востоке Украины, обвиненным в работе на российские спецслужбы.

Несмотря на это, Кулик остается главой департамента в Генеральной прокуратуре Украины при новом президенте Владимире Зеленском.

NYT считает, что постоянное присутствие Кулика во властных залах иллюстрирует смешение политики и уголовной юстиции в Украине, когда расследование используются как оружие в политике или в бизнесе – и распространение его досье в Вашингтоне показывает, как эти тактики вливаются в американскую политику.

Генеральная прокуратура отказалась уточнить, сохраняет ли Кулик контроль над делом Байдена. Сам Кулик не ответил на запросы об интервью.

Досье Кулика очень оживило дело Байдена. Составленный  и распространенный им документ из 7-ми страниц также обвинил американских дипломатов в покрывании преступлений, совершенных Байденами, ошибочная теория сыграла роль в отзыве посла Мари Йованович из Украины.

NYT отмечает, что Константина Кулика и Юрия Луценко считали преданными президенту Петру Порошенко, однако за два дня до первого тура президентских выборов Кулик открыл уголовные дела по обвинению в коррупции против людей из окружения Порошенко.

Якобы перед этим, в марте, Кулик и Луценко общались с личным адвокатом Трампа Рудольфом Джулиани.

Предыстория:

  • В конце марта заместитель главы департамента международно-правового сотрудничества ГПУ Константин Кулик якобы выдвинул подозрения представителям окружения президента Петра Порошенко. В ГПУ опровергли это и вызвали его на допрос. Но наказывать Кулика не стали.
  • Тогдашний президент Петр Порошенко заявлял, что Кулик "получил приказ" от олигарха Игоря Коломойского обвинить его во вмешательстве в "дело Курченко".
  • Кулик заявлял, что не встречался с Коломойским и его окружением в Израиле и Австрии.
  • Кулик также заявлял, что Порошенко и его соратники вместе с руководством Генпрокуратуры вмешивались в расследование производство в отношении Сергея Курченко и его вероятных сообщников.
  • Коломойский говорил, что "скрывал Ложкина", когда, Кулик хотел вручить бывшему главе Администрации президента Порошенко Борису Ложкину подозрение.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Генпрокуратура США Трамп


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