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Повышение зарплат педагогам будут, но не такие как хотелось – Гончарук

Вторник, 5 ноября 2019, 00:25
Повышение зарплат педагогам будут, но не такие как хотелось – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, поскольку для этого требуется больше экономического роста.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы.

Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов."

Напомним:

  • 3 ноября Кабинет министров одобрил проект госбюджета на 2020 год ко второму чтению.
  • Нардеп от "ЕС" Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании КМУ, отметил, что "Кабмин не нашел средств для повышения зарплат учителям."

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: ГончарукКабинет министровобразование
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