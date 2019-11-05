Повышение зарплат педагогам будут, но не такие как хотелось – Гончарук

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что резкого увеличения заработных плат педагогам не будет, поскольку для этого требуется больше экономического роста.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы пытались найти максимально средства для повышения зарплат педагогам. Повышение зарплат будут, но далеко не такие, которые нам хотелось бы.

Для того чтобы обеспечить достаточные повышение, насколько заслуживают наши учителя, нам нужно больше экономического роста. Нам нужно, чтобы экономика производила больше ресурсов, больше налогов."

Напомним: