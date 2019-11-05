Правительство хочет сделать перепись населения с помощью онлайн-инструментов

Глава Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что запланированная перепись населения состоится в 2020 году, подчеркнув, что правительство ищет возможность сделать это с использованием онлайн-инструментов.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе."

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Напомним: