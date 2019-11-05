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Правительство хочет сделать перепись населения с помощью онлайн-инструментов

Вторник, 5 ноября 2019, 02:39

Глава Кабмина Алексей Гончарук подтвердил, что запланированная перепись населения состоится в 2020 году, подчеркнув, что правительство ищет возможность сделать это с использованием онлайн-инструментов.

Источник: выступление Гончарука в эфире программы "Свобода слова" на ICTV

Прямая речь: "Мы посмотрели на различную практику в мире, как делается перепись. И сейчас ищем возможность сделать перепись максимально с учетом онлайн-инструментов. То есть стимулировать людей самостоятельно заполнять информацию о себе."

Знать больше: Посчитать украинцев. Как будет проходить перепись населения 2020?

Напомним:

  • В государственном бюджете предусмотрено 3,4 млрд грн на перепись населения, из них только 1,322 млрд грн пойдет на оплату труда переписчиков.
  • Министр кабинета министров Дмитрий Дубилет заявил, что согласно проекту Госслужбы статистики перепись населения обойдется Украине в 5 млрд гривен.
  • Тогда он предположил, что эффективнее и проще будет сделать так называемую электронную перепись населения.

Ольга Гетьманец, УП
Темы: ГончарукКабинет министров
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