Ракицкий громко "ушел" из сборной Украины, в которую его и так не вызывают
Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил о решении прекратить выступать за сборную Украины по футболу.
Источник: Instagram футболиста
Детали: Ракицкий поздравил национальную дружину с выходом на Евро-2020, отметил, что давно с начала года ждал вызова в сборную, но тепер считает, что футбол "превратился в политику".
Прямая речь: "10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике?".
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Поздравляю, Сборная Украины, с выходом на евро-20, желаю успехов, парни вы молодцы, игра классная! 10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю «до свидания». Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике? Для меня было честью защищать Сборную своей страны, честь побеждать и доказывать силу Украинцев. Честь представлять цвета своего флага на международной арене. Спасибо всем кто поддерживал и тем кто не поддерживал, Вы заряжали быть ещё сильнее. Я всегда бился на футбольном поле за победу для Украины! Желаю только золотых наград! Спасибо!
Что было ранее: 5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов российский "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2. Ракицкий отметился несколькими грубыми ошибками, одна из которых привела к забитому голу.
Напомним: В январе защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в российский чемпионат и стал игроком "Зенита". В 2019 году тренер сине-желтых Андрей Шевченко не вызывал его в сборную.
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