Ракицкий громко "ушел" из сборной Украины, в которую его и так не вызывают

Защитник петербургского "Зенита" Ярослав Ракицкий заявил о решении прекратить выступать за сборную Украины по футболу.

Источник: Instagram футболиста

Детали: Ракицкий поздравил национальную дружину с выходом на Евро-2020, отметил, что давно с начала года ждал вызова в сборную, но тепер считает, что футбол "превратился в политику".

Прямая речь: "10 лет назад я дебютировал за главную Команду, а сегодня говорю "до свидания". Я ухожу из Сборной Украины. Я ждал вызов в Команду на протяжении всего 2019 года. Но большой футбол стал большой политикой. Именно страхом руководствуются люди, которые рассылают приглашения в национальную команду. Не навыками футбольного мастерства вы апеллируете. Футбол в не политике?".

Что было ранее: 5 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов российский "Зенит" уступил немецкому "Лейпцигу" со счетом 0:2. Ракицкий отметился несколькими грубыми ошибками, одна из которых привела к забитому голу.

Напомним: В январе защитник донецкого "Шахтера" Ярослав Ракицкий перешел в российский чемпионат и стал игроком "Зенита". В 2019 году тренер сине-желтых Андрей Шевченко не вызывал его в сборную.