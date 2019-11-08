Напали на антикоррупционного эксперта Леменова, который тестирует прокуроров

Юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики с ОО StateWatch Александр Леменов заявляет, что утром 8 ноября на него напали неизвестные.

Источник: пост Леменова в Facebook, полиция Киева

Прямая речь: "Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 в меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать".

Детали: По словам Леменова, сначала его ударили сзади по голове, потом брызнули в глаза из баллончика и убежали. Догнать нападающих мужчина не смог. Леменов назвал все это "детским садом" и уверяет, что "одним нападением" не остановить его "в борьбе за новую Украину".

UPD: Позиция полиции: На место происшествия выехали правоохранители, которые начали комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому событию. Пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь. Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Почему это важно: Леменов является членом кадровой комиссии, которая занимается тестированием прокуроров, претендующих на работу в Офисе Генерального прокурора.

Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы. По словам Леменова, почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.

Предыстория: