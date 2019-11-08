Напали на антикоррупционного эксперта Леменова, который тестирует прокуроров

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Пятница, 8 ноября 2019, 09:23

Юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики с ОО StateWatch Александр Леменов заявляет, что утром 8 ноября на него напали неизвестные.

Источник: пост Леменова в Facebook

Прямая речь: "Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 в меня совершили нападение.

Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня.

Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать".

 

Детали: По словам Леменова, сначала его ударили сзади по голове, потом брызнули в глаза из баллончика и убежали.

Догнать нападающих мужчина не смог.

Леменов назвал все это "детским садом" и уверяет, что "одним нападением" не остановить его "в борьбе за новую Украину".

Почему это важно: Леменов является членом кадровой комиссии, которая занимается тестированием прокуроров, претендующих на работу в Офисе Генерального прокурора.

Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы.

По словам Леменова, почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.

Предыстория: 

  • Реформу прокуратуры инициировал президент Владимир Зеленский и приняла Верховная Рада.
  • По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и добропорядочности.
  • Некоторые прокуроры ставили под сомнение эффективность аттестации.
  • Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе на тот момент руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
  • Процедура переаттестации состоит из трех этапов. На первом – компьютерном тесте 23 октября – проверяли профессиональные знания.
  • К следующему этапу аттестации допустили тех, кто набрал проходной балл.
  • Заявления на переаттестацию подали почти 94,6% прокуроров.
  • 218 прокуроров Генеральной прокуратуры, которые отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора, будут уволены. Также уйдут прокуроры, подавшие заявления, не соответствующие установленной форме.

  

Ирина Балачук, УП
Темы: Генпрокуратура реформы нападение


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