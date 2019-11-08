Напали на антикоррупционного эксперта Леменова, который тестирует прокуроров
Юрист и эксперт в сфере антикоррупционной политики с ОО StateWatch Александр Леменов заявляет, что утром 8 ноября на него напали неизвестные.
Источник: пост Леменова в Facebook, полиция Киева
Прямая речь: "Сегодня в 7.45 по улице Максимовича 2 в меня совершили нападение. Кастет (или что-то очень похожее), баллончик Терен 4М, два парня. Зафиксировано все в процессуальном порядке, преступников, как и заказчиков, будут искать".
Детали: По словам Леменова, сначала его ударили сзади по голове, потом брызнули в глаза из баллончика и убежали. Догнать нападающих мужчина не смог. Леменов назвал все это "детским садом" и уверяет, что "одним нападением" не остановить его "в борьбе за новую Украину".
UPD: Позиция полиции: На место происшествия выехали правоохранители, которые начали комплекс розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к этому событию. Пострадавшему врачи оказывают медицинскую помощь. Следственным отделом Голосеевского управления полиции открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Почему это важно: Леменов является членом кадровой комиссии, которая занимается тестированием прокуроров, претендующих на работу в Офисе Генерального прокурора.
Что было раньше: 23 октября прокуроры начали проходить аттестацию в рамках реформы. По словам Леменова, почти 30% претендентов на работу в Офисе генерального прокурора не сдали экзамен на знание законодательства.
Предыстория:
- Реформу прокуратуры инициировал президент Владимир Зеленский и приняла Верховная Рада.
- По замыслу реформаторов, работать в новых органах прокуратуры продолжат прокуроры, которые пройдут оценку по критериям профессионализма и добропорядочности.
- Некоторые прокуроры ставили под сомнение эффективность аттестации.
- Против принятого порядка аттестации высказывался в том числе на тот момент руководитель Управления специальных расследований ГПУ Сергей Горбатюк.
- Процедура переаттестации состоит из трех этапов. На первом – компьютерном тесте 23 октября – проверяли профессиональные знания.
- К следующему этапу аттестации допустили тех, кто набрал проходной балл.
- Заявления на переаттестацию подали почти 94,6% прокуроров.
- 218 прокуроров Генеральной прокуратуры, которые отказались от аттестации для перевода в Офис Генерального прокурора, будут уволены. Также уйдут прокуроры, подавшие заявления, не соответствующие установленной форме.