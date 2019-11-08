Горбатюк оспаривает увольнение с ГПУ в суде

Бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение с ГПУ в Окружном административном суде Киева.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры".

Детали: Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Соответствующий иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 7 ноября. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

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