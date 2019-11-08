Горбатюк оспаривает увольнение с ГПУ в суде

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Пятница, 8 ноября 2019, 15:34

Бывший руководитель управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк оспаривает свое увольнение с ГПУ в Окружном административном суде Киева.

Источник: пресс-служба ОАСК

Дословно: "Истец просит суд признать противоправным и отменить приказ о его увольнении и просит восстановить его в должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры или на равнозначной должности в органах прокуратуры".

Детали: Кроме этого, Горбатюк просит ОАСК взыскать с ГПУ в его пользу средний заработок на все время вынужденного прогула.

Соответствующий иск зарегистрирован в Окружном административном суде Киева 7 ноября. Сейчас суд решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

Предыстория:

  • 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
  • Горбатюк связывает свое увольнение с нежеланием Генпрокуратуры расследовать дело о "преступной организации Виктора Януковича", поскольку сейчас у власти есть люди, которые работали в то время в Кабинете. Речь идет об Андрее Богдане.
  • 21 октября был создан Департамент процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013 - 2014 годах, с функцией координации досудебного расследования в этих процессах.
  • В то же время Рябошапка ликвидировал прокурорское управления организации и процессуального руководства в уголовных производствах о преступлениях специальной категории.
  • Расследование в производствах в отношении указанных преступлений проводили 43 следователя и прокурора управление специальных расследований ГПУ. В то же время, согласно законодательству Украины, органы прокуратуры с 20 ноября теряют право на досудебное расследование, и все производства после аудита должны быть переданы соответствующим органам досудебного расследования.
  • Так, в НАБУ будет направлено экономические эпизоды уголовных производств по окружению бывшего президента Виктора Януковича. Разбирательства о расстрелах на Майдане и других насильственных преступлениях, будут переданы в ГБР.

Украинская правда
Темы: Генпрокуратура Окружной админсуд увольнение Рябошапка скандал


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