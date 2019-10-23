Горбатюка уволили из ГПУ
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.
Источник: комментарий Горбатюка "Украинской правде"
Прямая речь: "Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом.
В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не было оснований...
Детали: Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.
Дополняется...
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