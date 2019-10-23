Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Источник: комментарий Горбатюка и пресс-службы ГПУ "Украинской правде"

Прямая речь Горбатюка: "Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом.

В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не было оснований...

Детали: Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.

По его словам, вместо заявления о переаттестации он написал заявление о переводе, поскольку порядок проведения аттестации нарушает закон.

Он также написал рапорт о десятках нарушений, сопровождающих аттестацию, и рапорт о незаконных увольнениях следователей.

Рябошапка никак не отреагировал и теперь относительно Горбатюка принял, по мнению последнего, незаконное решение.

Горбатюк обжалует решение генпрокурора.

Прямая речь Горбатюка: "В законе о реформировании нет оснований для увольнения следователей за то, что они не подали заявления. Их просто в Офис нельзя взять.

Они, в данном случае, приравняли меня к прокурорам, среди которых те, кто не подал заявления, подлежат увольнению.

Но в отношении следователей другой порядок. Закон о прокуратуре с 27 ноября 2018 года не распространяется на следователей прокуратуры".

В пресс-службе ГПУ УП уточнили, что Горбатюка уволили и с должности руководителя управления, и из генпрокуратуры в целом.

Дословно ГПУ: "Уволить с должности начальника управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины и органов прокуратуры на основании п.9 ч.1 ст. 51 ЗУ "О прокуратуре" (ликвидации или реорганизации органа прокуратуры, в котором прокурор занимает должность, или в случае сокращения количества прокуроров органа прокуратуры)".

Что было раньше: 20 октября Горбатюк заявил, что созданные при ГПУ кадровые комиссии не имеют права проводить аттестации прокуроров.

Так, все прокуроры и следователи, которые хотят работать в Офисе генпрокурора, должны пройти аттестацию, которую должна оценивать комиссия Офиса генпрокурора.

Сейчас Офиса генпрокурора не существует, поэтому были созданы другие комиссии, при ГПУ, которым поручили заниматься аттестацией. Таким образом, по мнению Горбатюка, деятельность этих комиссий вне закона и, соответственно, их решения могут быть обжалованы и бесспорно отменены.

Также пока неизвестно, по каким критериям выбирали членов комиссий, ведь открытого конкурса не было.

21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.

Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Государственное бюро расследований, за деятельностью которого будет присматривать новый департамент в Генпрокуратуре.

Справка: Горбатюк с 2014 года возглавлял расследование преступлений во время Революции Достоинства.

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