Горбатюка уволили из ГПУ

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Среда, 23 октября 2019, 17:10

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка.

Источник: комментарий Горбатюка "Украинской правде"

Прямая речь: "Сообщили из кадров, сегодня генеральный прокурор подписал приказ об увольнении. Пригласили ознакомиться. Пока не знакомился с приказом.

В любом случае, это вне рамок закона, то есть никаких правовых обстоятельств для увольнения не было. В Офис генпрокурора могли не брать, но увольнять не было оснований...

Детали: Такое решение Горбатюк связывает с тем, что он "неудобен" для нового руководства ГПУ. Формальным основанием увольнения Горбатюк считает переаттестацию прокуроров.

Дополняется...

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Генпрокуратура Рябошапка увольнение


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