Богдан хотел прекратить расследование дел по Майдану, Януковичу и Ко - Горбатюк
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан хотел прекратить расследование преступлений в период Революции Достоинства и преступления Виктора Януковича и его окружения.
Источник: экс-начальник Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк в интервью "Прямому"
Детали: По словам Горбатюка, Богдан говорил об этом в конце встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Дословно: "Он (Богдан - ред.), не зная о сути, сказал: "Не расследовались дела, не расследовались в отношении убийств правоохранителей. Я же вам говорил, Владимир Александрович". А он (Зеленский - ред.) говорит: "Как же не расследовались, если мне только что доложили, что есть результаты?". "Значит, тогда уже не надо расследовать. Все расследовано - и убийства протестующих, и убийства правоохранителей. Значит, все, дальше не надо расследовать".
"Да нет, говорю, надо расследовать, и много еще до завершения. И, в первую очередь, в отношении организаторов и нужны изменения в закон. И этот же вопрос президента о внесении изменений в закон, который разблокирует возможность применения заочного судопроизводства", - отметил Горбатюк.
"Плюс еще преступная организация Януковича, экономические преступления подлежат расследованию", - добавил он.
На это, по словам Горбатюка, Богдан заявил: "Да нет, о чем вы рассказываете? Какие экономические преступления? О чем вы рассказываете?. ... Это не вопрос президента. Будете рассказывать новому генеральному прокурору".
По его словам, Богдан говорил это серьезно.
"Я, возможно, преувеличиваю с точки зрения эмоциональной, но суть такой была", - подытожил Горбатюк.
Напомним,
- 23 октября генпрокурор Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении руководителя управления специальных расследований Сергея Горбатюка, который занимался расследованием дел Майдана.
- Горбатюк возглавлял расследования преступлений, совершенных во время Революции Достоинства, с 2014 года.
- 21 октября в ГПУ создали департамент процессуального руководства по уголовным производствах о преступлениях, совершенных во время Революции Достоинства 2013-2014 годов.
- Преступления времен Майдана теперь будет расследовать Госбюро расследований, деятельностью которого будет курировать новосозданный департамент ГПУ.
- После увольнения Горбатюк заявил, что следствие по делам Майдана приостановлено, в свою очередь в ГПУ расследование и обеспечение неотвратимости наказания по делам Майдана называют приоритетными.
- 19 февраля 2019 накануне годовщины расстрелов в центре Киева мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине констатировала, что за 5 лет после протестов на Майдане достигнут лишь ограниченный прогресс в расследовании убийств и насильственных смертей 98 человек.
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