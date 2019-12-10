Нормандский саммит официально завершился

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Вторник, 10 декабря 2019, 00:06

Лидеры государств-членов "нормандской четверки" завершили переговоры в Париже.

Об этом сообщили корреспонденту "Европейской правды" представители французской стороны.

По их словам, подошла к завершению последняя панель переговоров - рабочий ужин, который длился несколько часов.

"Ужин закончился, совместная пресс-конференция (четырех президентов) начнется за 5-10 минут", - сообщили в Елисейском дворце.

Темы: нормандский формат


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