"Голос" назвал главную проблему встречи в Париже

Партия "Голос" заявляет, что главной проблемой "нормандской встречи" является то, что Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения, а Минские соглашения – путь в никуда.

Источник: председатель фракции Сергей Рахманин в Facebook, лидер "Голоса" Святослав Вакарчук в Twitter

Прямая речь Рахманина: "То, что мы сейчас услышали, еще раз доказывает, что Минские соглашения – это путь в никуда. Потому, если вы слушали Владимира Зеленского и Владимира Путина, то могло сложиться впечатление, что они были на разных мероприятиях.

Это означает, что точки зрения – абсолютно непримиримы. Украина и Россия не сдвинулись в своих точках зрения. Они могут встречаться еще в апреле, в октябре, еще много раз, но ни к чему по Минских соглашениях они не придут".

Прямая речь Вакарчука: "Мы все озвучили президенту красные линии. Он озвучил их на пресс-конференции. Путин не обратил на них никакого внимания. Это – сухой остаток Нормандии.

Хорошо, что договорились об обмене заложников. И о прекращении огня. Это единственное, что сейчас будет иметь значения. Посмотрим, как эти договоренности будут выполнены".

Детали: Рахманин добавил, что любое предложение, которое поступает от Путина, опасно само по себе.

По его словам, Путин не зря настаивает на том, чтобы дальнейший путь решения конфликта на Востоке Украины проходил именно по Минским соглашениям и именно опираясь на закон об особом статусе.

Рахманин также отметил, что фракция "Голоса" будет голосовать против продления действия этого закона, потому что он опасен по трем причинам: 1) напрямую противоречит Конституции, поскольку предоставляет отдельным территориям особый статус де-факто и де-юре, 2) когда бы не проходили выборы в ОРДЛО, они не будут иметь никакого смысла, пока Украина не установит контроль над границей, 3) этот закон никак не связан с санкциями в отношении России.

По мнению председателя фракции "Голос", первое, с чего должна была начинать Украина, чтобы обезопасить себя от эскалации боевых действий, – договариваться о режиме полного длительного прекращения огня, и только после этого говорить об остальных вещей.

Он также добавил, что Украина должна была бы сосредоточиться на безопасности, а не на обещаниях провести выборы, которые по действующему украинскому законодательству там провести невозможно.